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    北市熊好券成效差 議員揭：逾5000店家無人用券

    議員郭昭巖（左）表示，北市有上千家店家雖有申請熊好券合作，最後卻無人用券消費。（圖擷自台北市議會直播）

    議員郭昭巖（左）表示，北市有上千家店家雖有申請熊好券合作，最後卻無人用券消費。（圖擷自台北市議會直播）

    2022/07/18 18:22

    〔記者蔡思培／台北報導〕台北市政府去年推出熊好券振興消費，近期預計再推新一波熊好券振興方案，但台北市議員郭昭巖指出，熊好券住宿券、運動券整體使用率不到6成，且熊好券所有登記店家中，竟有5000多家店沒有任何民眾持券消費，質疑振興效果仍有限。台北市產發局表示，很多店家屬百貨精品業，單價較高乏人問津，未來會再進行檢討調整。

    郭昭巖調閱去年熊好券執行資料發現，藝文券、市集券、饗購券整體使用率都有9成，但運動券發行20萬張，但實際使用張數僅10.7萬張，整體使用率只有53.8％；住宿券發行5.7萬張，實際使用張數僅3.3萬張，整體使用率58.2％。

    郭昭巖說，住宿券在所有熊好券中使用率最低，代表對疫情受創最重的觀光旅遊產業，振興效果仍不彰，她認為若能讓消費者多在台北住宿一天，除對觀光旅宿有振興效果，還能讓消費者在台北多消費一天，對各大商圈市集也有好處。

    郭昭巖也發現，市府雖推出熊好券刺激各類型消費，但熊好券登記店家中竟有5000多家沒有任何民眾持券消費，讓她質疑消費過度集中，獨厚大賣場、連鎖店。郭舉例，熊好券市集券第一波至第三波登記店家數為3984至4500家，但無民眾持券消費店家有2119家；饗購券去年第一波至第三波登記店家數有1萬1729至1萬2030家，無民眾持券消費店家更高達3206家。郭昭巖說，北市府推出熊好券是要促進經濟，但振興效果仍有限，應想辦法讓振興有感，而非頭痛醫頭、腳痛醫腳，最後治標不治本。

    北市產發局表示，商業處、市場處未來會針對熊好券特定部分加碼，像是將市集券再區分成地下街、夜市、市場三種類型，引導拿到券的民眾盡政府希望他們去的商家。產發局也說，過去有針對熊好券店家分析，但很多申請店家屬百貨精品業，單價較高所以乏人問津，也有店家沒特別宣傳因此無人用券消費，未來會針對店家集中收券、部分店家沒收到券等問題檢討並調整。

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