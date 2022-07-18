為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    歐洲議會副議長畢爾明抵台 外交部：歐洲議會高層首訪台灣

    歐洲議會德國籍副議長畢爾（Nicola Beer）。（法新社）

    歐洲議會德國籍副議長畢爾（Nicola Beer）。（法新社）

    2022/07/18 17:52

    〔記者呂伊萱／台北報導〕歐洲議會副議長畢爾（Nicola Beer）明（19）將抵台展開3天訪問。外交部今天表示，這是歐洲議會高層首度正式訪問台灣，展現歐洲議會對台灣的強力支持，外交部對此表達誠摯歡迎。

    外交部說明，畢爾以外交泡泡形式訪台，訪台期間將晉見蔡英文總統、拜會行政院長蘇貞昌、立法院副院長蔡其昌、行政院政委唐鳳、陸委會主委邱太三，以及接受外交部長吳釗燮款宴；另將與國防、民主、人權領域的智庫及公民團體進行座談，並參訪文經建設。

    外交部指出，畢爾長期支持台灣的自由民主，力挺與有關台灣的決議案，也連署聲援我國參與世衛大會（WHA）及相關國際組織，並多次透過書面及口頭質詢，對台海安全情勢表達高度關切；畢爾更曾在2020年12月與我方舉辦聯合線上記者會，公開呼籲歐盟及其會員國以具體行動提升台歐盟關係，是台灣的重要友人。

    畢爾是德國籍副議長，2020年曾與我駐歐盟代表蔡明彥一同召開「支持自由民主台灣：香港國安法後的歐洲對中政策」線上記者會。畢爾在會中強調，「台灣絕不能成為第二個香港」，她呼籲敦促歐盟對中國擬定新戰略，不只談及貿易、同時強調人權，作為歐盟輪值主席的德國「更應基於基本人權直言不諱」。畢爾也主張歐洲議會應和台灣立法院建立定期交流機制。

    外交部表示，畢爾第一次訪台，將深入瞭解我國民主發展，關切台海和平穩定，並探尋台歐就高科技供應鏈韌性合作的潛能。外交部認為，畢爾來訪將可深化台歐盟在各領域的實質夥伴合作，彰顯台歐基於民主自由的共享價值，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，以及維護區域和平穩定的決心。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    歐洲議會 挺台參與國際組織
    2022/07/07 05:30

    歐洲議會 挺台參與國際組織
    歐洲議會連日通過友台文件 挺台參與國際組織
    2022/07/06 20:09

    歐洲議會連日通過友台文件 挺台參與國際組織

    四季沐夏｜高科核心 站前首選2-4房
    歐洲議會：台灣為印太重要盟友
    2022/06/09 05:30

    歐洲議會：台灣為印太重要盟友
    關切台海安全 歐洲議會今年第5度通過友台文件
    2022/06/08 08:39

    關切台海安全 歐洲議會今年第5度通過友台文件

    緩解長新冠症狀 國外研究2種食物最重要
    力挺台灣民主 歐洲議會副議長表達訪台意願
    2020/12/04 21:51

    力挺台灣民主 歐洲議會副議長表達訪台意願
    敦促德國硬起來！歐洲議會副議長：台灣不能變第2個香港
    2020/12/03 20:05

    敦促德國硬起來！歐洲議會副議長：台灣不能變第2個香港
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播