歐洲議會副議長畢爾明抵台 外交部：歐洲議會高層首訪台灣

歐洲議會德國籍副議長畢爾（Nicola Beer）。（法新社）

2022/07/18 17:52

〔記者呂伊萱／台北報導〕歐洲議會副議長畢爾（Nicola Beer）明（19）將抵台展開3天訪問。外交部今天表示，這是歐洲議會高層首度正式訪問台灣，展現歐洲議會對台灣的強力支持，外交部對此表達誠摯歡迎。

外交部說明，畢爾以外交泡泡形式訪台，訪台期間將晉見蔡英文總統、拜會行政院長蘇貞昌、立法院副院長蔡其昌、行政院政委唐鳳、陸委會主委邱太三，以及接受外交部長吳釗燮款宴；另將與國防、民主、人權領域的智庫及公民團體進行座談，並參訪文經建設。

外交部指出，畢爾長期支持台灣的自由民主，力挺與有關台灣的決議案，也連署聲援我國參與世衛大會（WHA）及相關國際組織，並多次透過書面及口頭質詢，對台海安全情勢表達高度關切；畢爾更曾在2020年12月與我方舉辦聯合線上記者會，公開呼籲歐盟及其會員國以具體行動提升台歐盟關係，是台灣的重要友人。

畢爾是德國籍副議長，2020年曾與我駐歐盟代表蔡明彥一同召開「支持自由民主台灣：香港國安法後的歐洲對中政策」線上記者會。畢爾在會中強調，「台灣絕不能成為第二個香港」，她呼籲敦促歐盟對中國擬定新戰略，不只談及貿易、同時強調人權，作為歐盟輪值主席的德國「更應基於基本人權直言不諱」。畢爾也主張歐洲議會應和台灣立法院建立定期交流機制。

外交部表示，畢爾第一次訪台，將深入瞭解我國民主發展，關切台海和平穩定，並探尋台歐就高科技供應鏈韌性合作的潛能。外交部認為，畢爾來訪將可深化台歐盟在各領域的實質夥伴合作，彰顯台歐基於民主自由的共享價值，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，以及維護區域和平穩定的決心。

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