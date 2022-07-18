自曝接衛福部長嚇到失眠 薛瑞元︰以前天塌下來還有陳時中扛

衛福部新任部長薛瑞元。（記者田裕華攝）

2022/07/18 17:28

〔記者吳亮儀／台北報導〕衛福部今天舉行新舊任部長交接典禮，新任部長薛瑞元致詞時表示，接下部長一職讓他曾半夜嚇到失眠，不過以他在雙和醫院、屏東縣政府和衛福部的經歷，他有信心做好部長的工作。

陳時中今天正式卸任衛福部部長，並投入參選台北市長競選。薛瑞元今天在衛福部交接典禮上致詞時說，感謝行政院長蘇貞昌給他這項任務，可以參與團隊、接棒陳時中，這是他畢生的榮幸、也會全力以赴。

薛瑞元說，在得知將接任部長當天心情十分平淡、沒什麼起伏，但當晚睡到一半卻突然驚醒、冒冷汗，「我想起過去天塌下來還有陳時中扛」，但如今陳時中「這個大柱子」將卸任，他對於能否平順接下未完成的工作感到害怕，嚇到睡不著，但也分析出能自信做好衛福部長工作的3項條件。

他表示，首先是他曾服務於衛福部雙和醫院7年，有能力融入團隊、把事做好；他也擔任屏東縣政府衛生局局長，第一天進議會就遇到議員打群架，但他沒被嚇跑；第三，衛福部有優秀的團隊，只要指出方向、方法與原則，衛福部同仁就會盡力完成。

薛瑞元說，未來他會依循陳時中留下的典範、原則與方向，有信心做好工作，不辜負行政院期待。

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