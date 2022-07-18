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    發文酸林佳龍道歉仍澆不息怒火 張博洋遭台灣基進解除黨職

    台灣基進宣布解除張博洋黨職。（資料照）

    台灣基進宣布解除張博洋黨職。（資料照）

    2022/07/18 17:10

    〔記者黃靖媗／台北報導〕高雄市三民區議員參選人張博洋，昨晚於臉書發文酸民進黨新北市長參選人林佳龍「腦袋都裝什麼」，激起支持者的不滿，之後張博洋與台灣基進接連發聲明致歉，仍未澆熄支持者的怒火。台灣基進遂於今日下午宣布，解除張博洋黨職，後續言論引起爭議的台灣基進政策部專員，也被調離現職，使本次風波暫告一個段落。

    台灣基進今日下午發表聲明指出，原新聞輿情部主任張博洋解除職務、原政策部專員林靖堂調離現職，台灣基進後續將進行組織重整，並強化教育訓練。

    針對接連爆出的黨內失言風波，台灣基進秘書長王興煥稍早表示，「台灣基進向來主張應團結台派、不應內耗。我們支持黨內多元開放的討論，對於博洋的不當發言，黨內夥伴也陸續透過各種群組平台互相溝通。雖然內部群組的討論內容遭有心人士擷取、外洩，但事無不可對人言，我們仍會保持開放的討論、持續溝通凝聚共識，加強幹部訓練，審慎發言」。

    林佳龍昨在民進黨全代會後受訪表示，若當選新北市長，第一件事「就是公佈恩恩事件新北市府所有資料」。遭張博洋發文批評，引爆網友不滿，後續張博洋先後發表說明文及道歉文，台灣基進臉書也發表致歉文。

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