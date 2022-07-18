林佳龍遭酸 鄭運鵬：若是我也會公布「恩恩」案資料

立法院民進黨團幹事長鄭運鵬。（記者謝君臨攝）

2022/07/18 16:57

〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍昨表示，他若有機會擔任新北市長，第一件想做的事就是公布「恩恩」事件新北市府的所有資料；不料卻遭台灣基進高雄市議員參選人張博洋狠酸。對此，立法院民進黨團幹事長鄭運鵬表示，他覺得林是對的，若是他也會公布所有資料；「我們尊重其他政黨的發言，也會虛心接受、檢討」。

針對新北市2歲男童「恩恩」不幸事件，林佳龍昨表示，他若有機會擔任新北市長，第一件想做的事，就是公布「恩恩」事件新北市府的所有資料，包括錄音檔案等。不過，張博洋卻發文酸林佳龍：「把這件事跟自己的選舉結合，我真的不知道這種人腦袋都裝什麼」，引起綠營支持者不滿。

對此，鄭運鵬今回應媒體提問時表示，林佳龍說他當選後會公開資料，是站在新北市長參選人的立場，他不會像新北市長侯友宜一樣吃案。案發後，侯不斷消費「恩恩」不幸事件，甚至代表家屬宣佈死訊，最後卻以司法偵查名義，全部掩蓋起來，林若當選就公開，是基於對市政了解的態度，侯選擇吃案，林選擇公開。

鄭運鵬說，各政黨不同參選人有不同解讀，但「我覺得林佳龍這樣是對的，我相信新北市基層消防、衛生局人員也希望資料公開，不希望幫侯友宜背黑鍋」，侯要營造形象，把整個案子往外推，但基層人員壓力很大，因為侯吃案無法釐清，對基層人員不公平。

鄭運鵬認為，林佳龍說要公開資訊，也是因為他相信這些基層人員，是在某種新北市對於防疫、救治工作不當措施才造成的不幸事件。林沒有考慮選情，也沒考慮到不同政黨參選人怎麼解讀，對於這起不幸事件，他願意做負責任的態度和表達，「若我是新北市長參選人，我也會要公布所有對話紀錄等資料，以防止不幸事件再發生。」

他說，基進黨的朋友可能考量的點不同，不代表綠營內部有不同意見，「我們尊重其他政黨」，不能說他們路線、主張和民進黨相似，就說人家是「小綠」，「要他們配合我們所有候選人的政策，這對基進不公平，他們可以自由表達，我們也虛心接受、檢討。」

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