台北熊好券振興成效不如預期 鍾佩玲批市府美化數據未檢討

台北市議員鍾佩玲檢討台北市政府推出的第一波台北熊好券振興執行成效不佳。（記者鄭名翔翻攝）

2022/07/18 17:02

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市政府擬再推出「熊好券2.0」作為第二波振興方案，但台北市議員鍾佩玲檢討第一波執行成效，從政府發放金額所帶動民間消費的乘數效果可見，北市府原預估可達2.57，但實際僅有1.72，不僅落差極大，且如藝文券合作店家高達65％業績毫無增加，恐使第二波振興難招募合作店家，要求北市府應切實檢討、勿再美化數據掩飾振興不利，別讓第二波振興再淪白工。

北市產發局長林崇傑表示，振興過程很多實質狀況非北市府可掌握，但整體成效「我覺得還不錯」，2.0會設法做更好，而對於部分參與店家業績毫無受惠，林崇傑坦言，雖各種票券的執行效果不同，但「仍有改善空間」，後續將針對饗購、市集券祭出加碼誘因，鼓勵民眾多到獨立店家消費。

鍾佩玲指出，北市府擬推熊好券2.0，但規劃過程卻完全不告知議會，宛若當作「國家機密」，且原訂今日就要公布卻再順延，令基層百姓苦等；林崇傑解釋，因涉及各局處非常多細節，尚在最後討論中，預計21日正式對外公布。

而市長柯文哲自豪熊好券成效佳，但鍾佩玲揭數據打臉，指稱北市府原預估投入5.97億元振興預算，預計可帶動15.33億的消費，乘數效果達2.57，然實際執行後，乘數效果僅有1.72，顯示振興成效與原預估有極大落差。

鍾佩玲進一步指出，藝文券的合作店家中有高達65％業績毫無增加，而住宿券、運動券使用率不到6成，且除住宿券外其他票券合作店家的業績成長率根本不到5％，憂恐使許多店家對於參與第二波熊好券興趣缺缺，要求北市府別再美化數據掩飾振興不利的事實，須先深刻檢討改進，才能使熊好券2.0收到成效。

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