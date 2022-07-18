台北熊好券振興成效不如預期 鍾佩玲批市府美化數據未檢討
〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市政府擬再推出「熊好券2.0」作為第二波振興方案，但台北市議員鍾佩玲檢討第一波執行成效，從政府發放金額所帶動民間消費的乘數效果可見，北市府原預估可達2.57，但實際僅有1.72，不僅落差極大，且如藝文券合作店家高達65％業績毫無增加，恐使第二波振興難招募合作店家，要求北市府應切實檢討、勿再美化數據掩飾振興不利，別讓第二波振興再淪白工。
北市產發局長林崇傑表示，振興過程很多實質狀況非北市府可掌握，但整體成效「我覺得還不錯」，2.0會設法做更好，而對於部分參與店家業績毫無受惠，林崇傑坦言，雖各種票券的執行效果不同，但「仍有改善空間」，後續將針對饗購、市集券祭出加碼誘因，鼓勵民眾多到獨立店家消費。
鍾佩玲指出，北市府擬推熊好券2.0，但規劃過程卻完全不告知議會，宛若當作「國家機密」，且原訂今日就要公布卻再順延，令基層百姓苦等；林崇傑解釋，因涉及各局處非常多細節，尚在最後討論中，預計21日正式對外公布。
而市長柯文哲自豪熊好券成效佳，但鍾佩玲揭數據打臉，指稱北市府原預估投入5.97億元振興預算，預計可帶動15.33億的消費，乘數效果達2.57，然實際執行後，乘數效果僅有1.72，顯示振興成效與原預估有極大落差。
鍾佩玲進一步指出，藝文券的合作店家中有高達65％業績毫無增加，而住宿券、運動券使用率不到6成，且除住宿券外其他票券合作店家的業績成長率根本不到5％，憂恐使許多店家對於參與第二波熊好券興趣缺缺，要求北市府別再美化數據掩飾振興不利的事實，須先深刻檢討改進，才能使熊好券2.0收到成效。