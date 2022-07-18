雙北恐是王必勝考驗之一 專家建議團隊納入公衛學者

前疾管局副局長施文儀建議，指揮中心專家團隊應該納入公衛學者。（資料照）

2022/07/18 16:44

〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心指揮官今日由陳時中正式交棒給王必勝，指揮官層級由衛福部部長降至次長，陳也坦言是「類降級」，專家認為，現在各縣市指揮官也應該比照調降，不必再由各縣市長擔任，認為雙北將是新任中央指揮官考驗之一，並建議專家團隊必須適時納入公衛專家，有利後續政策發展。

前疾管局副局長施文儀表示，目前指揮中心指揮官由衛福部部長變成次長，是象徵性的降級，也算是明示各層級政府與部會，應該要開始調整，各縣市可依照自己的疫情，未必再由縣市長擔任指揮官，不用一直被疫情綁著，否則其他事務可能停滯，並非國家社會之福，可參考中央作法，改由副市長或衛生局長主持，且若遲遲不降級，大家也會很累。

施文儀指出，雙北可能將是新任指揮官的考驗之一，在台北市部分，目前副市長黃珊珊要去選舉，市長柯文哲可能較不看重王必勝，同時為創聲量，會有違反行政倫理的動作；在新北市部分，則是恩恩案後續，強調指揮中心可指揮督導地方政府，與其苦等市府回覆，不如直接派防疫醫師與緊急醫療行政與一般行政人員前往市府調查，調查完就可以公布，並將報告交給監察院，不用讓這個事情拖這麼久，並未發揮指揮中心角色。

施文儀也再度呼籲，為了迎戰Omicron BA.4與BA.5，避免重蹈上次抗疫的錯誤，指揮中心專家群除了臨床專家外，也要納入公衛學者，看看日本、英國的專家群都有公衛學者，因此應該調整，強調公衛專長訂定政策，臨床專家則是細節上如何救命。

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