為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    雙北恐是王必勝考驗之一 專家建議團隊納入公衛學者

    前疾管局副局長施文儀建議，指揮中心專家團隊應該納入公衛學者。（資料照）

    前疾管局副局長施文儀建議，指揮中心專家團隊應該納入公衛學者。（資料照）

    2022/07/18 16:44

    〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心指揮官今日由陳時中正式交棒給王必勝，指揮官層級由衛福部部長降至次長，陳也坦言是「類降級」，專家認為，現在各縣市指揮官也應該比照調降，不必再由各縣市長擔任，認為雙北將是新任中央指揮官考驗之一，並建議專家團隊必須適時納入公衛專家，有利後續政策發展。

    前疾管局副局長施文儀表示，目前指揮中心指揮官由衛福部部長變成次長，是象徵性的降級，也算是明示各層級政府與部會，應該要開始調整，各縣市可依照自己的疫情，未必再由縣市長擔任指揮官，不用一直被疫情綁著，否則其他事務可能停滯，並非國家社會之福，可參考中央作法，改由副市長或衛生局長主持，且若遲遲不降級，大家也會很累。

    施文儀指出，雙北可能將是新任指揮官的考驗之一，在台北市部分，目前副市長黃珊珊要去選舉，市長柯文哲可能較不看重王必勝，同時為創聲量，會有違反行政倫理的動作；在新北市部分，則是恩恩案後續，強調指揮中心可指揮督導地方政府，與其苦等市府回覆，不如直接派防疫醫師與緊急醫療行政與一般行政人員前往市府調查，調查完就可以公布，並將報告交給監察院，不用讓這個事情拖這麼久，並未發揮指揮中心角色。

    施文儀也再度呼籲，為了迎戰Omicron BA.4與BA.5，避免重蹈上次抗疫的錯誤，指揮中心專家群除了臨床專家外，也要納入公衛學者，看看日本、英國的專家群都有公衛學者，因此應該調整，強調公衛專長訂定政策，臨床專家則是細節上如何救命。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    健康網》下一波疫情警鐘已響起？ 醫：台灣應注意3件事
    2022/07/18 16:16

    健康網》下一波疫情警鐘已響起？ 醫：台灣應注意3件事
    黃敏惠確診 輕微喉嚨痛、流鼻水
    2022/07/18 15:54

    黃敏惠確診 輕微喉嚨痛、流鼻水

    文化中心核心優勢 輕豪宅將站4字頭
    陳宗彥辭疫情副指揮官 王必勝：已經有新人選了
    2022/07/18 15:25

    陳宗彥辭疫情副指揮官 王必勝：已經有新人選了
    新指揮官王必勝：穩健開放、恢復正常生活是目標
    2022/07/18 15:05

    新指揮官王必勝：穩健開放、恢復正常生活是目標

    緩解長新冠症狀 國外研究2種食物最重要
    交接指揮官背心給王必勝 陳時中︰對防疫成員有絕對的信心
    2022/07/18 14:37

    交接指揮官背心給王必勝 陳時中︰對防疫成員有絕對的信心
    中重症跌破百例+86 創下2個月以來新低
    2022/07/18 14:27

    中重症跌破百例+86 創下2個月以來新低
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播