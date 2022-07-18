郝龍斌批要為「北市空轉負責」 網友笑：感謝幫陳時中助選

前台北市長郝龍斌在網路節目上批評，台北市停滯8年，陳時中也有責任，「2014年幫柯文哲成立後援會，陳時中不用負責？」（資料照）

2022/07/18 21:15

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨台北市長參選人陳時中曾指「城市的發展已停滯太久」，前台北市長郝龍斌今（18）日在網路節目上批評，台北市停滯8年，陳時中也有責任，「2014年幫柯文哲成立後援會，陳時中不用負責？」網友則反酸郝龍斌，「過去的8年到底關陳時中屁事啊？ 你把台北市長本人放哪裡」、「郝斌斌是來助選陳時中的嗎？」

陳時中日前在參選台北市長聲明中稱「城市的發展已停滯太久」，引發現任台北市長柯文哲、副市長黃珊珊連日反批，對此陳時中今受訪表示，如危老重建、捷運建設的進展緩慢，其因多在於主政者相互卸責、責備，柯愛幫人打分數、力爭誰比較厲害等，而自己更偏向與人合作，且知人善任並待人以誠，發揮眾人之力才可使台北成為台灣火車頭。

對此，郝龍斌今中午在網路節目《有話郝說》上酸說，陳時中稱「柯文哲讓台北空轉8年」，但當初柯文哲競選後援會是陳時中幫柯文哲成立，難道北市空轉，陳時中不用負責嗎？「任何人都可以罵柯文哲，陳時中沒有資格罵。」

郝龍斌此番言論引發網友熱議，紛紛笑說「放心，很快就會讓陳市長來負責任，改進台北市了」、「郝斌斌是來助選陳時中的嗎？講這種話」、「那就讓陳時中當市長，去收拾善後啊。共識get！」、「那就讓他未來8年來好好負責吧」、「笑死，2014成立後援會也要負責？那時哪知道柯這麼爛」、「好啦什麼都陳時中負責！ 全世界疫情的損失也時中負責好了⋯⋯kmt腦袋都裝什麼啊」、「挺陳時中當市長把檳榔踢出政壇就是我贖罪的路」。

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