獨家》蔡英文出手新北輔選架構 競總主委林錫耀、總幹事吳秉叡

無任所大使林佳龍臨危受命，接受民進黨徵召，投入新北市長選戰。（資料照）

2022/07/18 16:25

〔記者蘇永耀／台北報導〕距離年底縣市長選舉只剩4個多月，無任所大使林佳龍臨危受命，接受民進黨徵召，投入新北市長選戰。為加速戰力整合，兼任民進黨主席的蔡英文總統，今日於官邸會商，也初步確立輔選架構。新北競選總部主委將由曾任台北縣副縣長的民進黨秘書長林錫耀出任，總幹事將由立委吳秉叡出任。

此外，立委也將納入輔選架構，除新北市9位黨籍立委外，還將包括不分區立委沈發惠與林楚茵，將分任各區總指揮。

與會人士指出，總統有決心要打贏新北市長選戰，因此在全代會舉行後的隔天，即針對新北市長的輔選架構進行討論，務必在最短時間內將各路人馬邀集進來，蔡英文並親自出手整合力量。

林佳龍的競選團隊也加緊組成，蔡英文並親自出面，在今天下午2時邀集新北市9位民進黨立委到官邸會商，總統親邀新北市立委和林佳龍一起「撩落去」，共同為民進黨拚打年底新北市選戰。

林佳龍曾表示，蔡總統與他會談時提到，「林佳龍選就是民進黨選，也是執政團隊在選」，顯然總統正在實踐她的承諾。

據了解，林佳龍先前有意邀請立委蘇巧慧接任總幹事，不過蘇巧慧以自己資歷尚淺予以婉辭。黨內人士指出，林錫耀是黨秘書長就是代表蔡英文要帶領整合黨的力量來力挺林佳龍參選，而立委吳秉叡出任總幹事，也代表蘇系也將傾力相挺。

新北競選總部主委將由曾任台北縣副縣長的民進黨秘書長林錫耀出任。（資料照）

總幹事將由立委吳秉叡出任。（資料照）

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