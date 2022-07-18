「台北通」輸入水號可查他人地址挨轟 資訊局︰檢討資安漏洞

陳怡君質疑，台北通針對水號地址的去識別化有問題，民眾仍可得知確切地址。（資料照）

2022/07/18 16:28

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市政府不斷推動「台北通」APP，民眾可用APP繳納水電費、停車費等費用，但台北市議員陳怡君發現，民眾只要輸入他人車牌號碼、水號，就能用台北通APP查看他人是否有欠停車費、水費，質疑台北通有資訊安全疑慮，資料甚至可能被詐騙集團使用。台北市資訊局表示，會再進行檢討。

陳怡君表示，台北通可繳納水電費、稅費、學費、停車費、台北市立聯合醫院看病等費用，若要繳醫療費用需輸入身分證字號、出生年月日、醫院院別等資訊。但若繳的是停車費、水費，只要輸入車牌號就可以查到欠款費用，就算輸入的是別人的車牌號碼，也可以查到欠款金額。她質疑，「查自己車號欠多少錢就好了，為什麼別人的車號欠多少錢也可以用APP查出來？資訊安全還有受保障嗎？」

陳怡君更指出，若在台北通APP輸入水號，同樣可以知道水費欠多少錢，且頁面還會顯示水號地址，台北通雖會針對部分地址打碼隱藏個資，但打碼地方竟是行政區與道路名稱。陳以台北市某地址為例，去識別化後顯示的資訊大家一看就知道是大同區、重慶北路，但後面巷弄資訊都沒有隱藏。陳質疑，到底應該隱藏普羅大眾都知道的12行政區資訊、還是更重要的民眾住家資料，「真正的幾段、幾巷、幾號、幾樓你都不隱藏，你去隱藏12行政區、重慶北路這麼大的路？」

陳怡君說，市府廣推台北通APP，卻未善盡固守資安的責任，水費帳單在一般家戶信箱隨手可得，若有心人士意圖不軌，信手捻來便可得知該戶近3年用水情況，而且小偷可能發現這家沒住人進而行竊，若資訊落入詐騙集團手中，打電話告訴民眾「還有多少錢沒繳」以取得信任，後果也不堪設想。陳怡君呼籲台北市資訊局儘速改善相關漏洞，除在APP必要處設置身份驗證關卡，個資去識別化也應該更嚴謹。

資訊局長呂新科表示，民眾雖可查到他人車費資訊，但不會幫別人的車輛繳停車費，也沒有額外資訊洩漏。針對水費資訊，資訊局表示，有時註冊者與繳費者不同，提供資訊查詢是基於方便，資料遮蔽也是台北自來水處傳來的遮蔽型態，若需要進一步遮蔽資料，會再與水處討論。

自來水處處長陳錦祥也說，一般繳水費要輸入水號，水號只有民眾知道，地址遮蔽部分會再檢討。但陳怡君仍質疑，很多水號根本只差一個號碼，一個數字不對就查到別人家，她質疑資訊局犯的是「低級的錯誤」。

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