世界「聽」見台灣！ 全球首條寧靜步道在這裡

宜蘭縣太平山與大元山之間翠峰湖，是台灣面積最大的高山湖泊，周邊檜木森林蓊鬱，並被厚重的苔蘚包覆，彷彿一層天然的吸音海綿，翠峰湖環山步道在沒有人為干擾下，測得最低音量不到25分貝。 （林務局提供）

2022/07/18 14:28

〔記者邱芷柔／台北報導〕在地狹人稠的台灣，很難想像會因為「寧靜」而獲得國際非營利組織認證，位於宜蘭縣太平山與大元山之間翠峰湖，是台灣面積最大的高山湖泊，周邊檜木森林蓊鬱，並被厚重的苔蘚包覆，彷彿一層天然的吸音海綿，翠峰湖環山步道在沒有人為干擾下，測得最低音量不到25分貝，比講悄悄話還小聲，國際非營利組織Quiet Parks International（國際寧靜公園，簡稱QPI）特別選在「世界聆聽日」的今天，授證台灣太平山翠峰湖環山步道成為全球首條「寧靜步道」。

林務局羅東林區管理處處長蕭崇仁指出，翠峰湖環山步道循著昔日運材軌道路線整建，環繞翠峰湖一圈，遊客可以近距離欣賞翠峰湖的湖光水色，步道全長3.95公里，不過因為路途遙遠，多數遊客僅短暫停留，走完300公尺木棧道，欣賞翠峰湖後便離去，因此保留步道中的寂靜。

不過要獲得國際認證並不容易，促成全球第一條寧靜步道的范欽慧，是台灣著名的野地錄音師，她10年前開始頻繁到太平山錄音記錄，2014年6月起與林務局羅東林區管理處合作，展開太平山聲景現場調查與錄製，為期一年多，錄製了太平山各步道獨特的聲景，最終在翠峰湖環山步道的檜木森林，找到了台灣森林「寂靜」的代表，在科學精密儀器的測量下，翠峰湖環山步道內的奧陶紀苔原區僅有25分貝，幾近無響室的狀態。

范欽慧分享，2012年她因為美國野地錄音師戈登．漢普頓的《一平方英寸的寂靜》一書開始關注聲景保護，戈登花了30年在美國奧林匹克國家森林公園的霍河雨林找到美國最安靜的地方，並放下一顆印地安酋長送他的紅色煙斗石作為標的，誓言捍衛這一平方英寸，保存最原始的生態及聲音，以行動保護大自然，更有航空公司因而改變航線為雨林留下珍貴的寂靜。

范欽慧說，深受感動之餘她與戈登有了書信往返，戈登請她寄一顆台灣的石頭去美國，要將它放在「一平方英寸的寂靜」地點，她將來自花蓮的白色線條石頭寄去，沒想到兩個月之後，戈登把石頭寄還給她，並在信裡寫下「這是台灣的寂靜之石、台灣的許願石，寂靜將會回家。」因此換她展開了這趟寂靜的旅程。

授證典禮由南澳鄉泰雅族人揭開序幕，戈登也特別錄製一段影片祝賀，QPI代表也透過線上見證。林務局長林華慶表示，所謂寧靜並不是死寂，寧靜步道所散發的是自然的聲音，地狹人稠的台灣可以擁有全球第一條寧靜步道，別具意義。

除了台灣，美國內布拉斯加州（Nebraska）的尼奧布拉河荒野區及芬蘭茂宜島上的哈萊阿卡拉國家公園，也將接棒成立美國及芬蘭的第一條寧靜步道。

不過外界也憂心，翠峰湖環山步道知名度大升後恐吸引大量人潮破壞「寧靜」。蕭崇仁表示，太平山森林遊樂區內的住宿房源有限，目前只有50間房，今年已爭取到經費將於9月進行管理中心整修，預計可再添10間房，透過有限的住宿房源，將可有效控管入山人數，也期待此次授證能啟發遊客對山林環境保育意識，將對自然的干擾降到最低。

全長3.95公里的翠峰湖環山步道，循著昔日運材軌道路線整建，今獲國際非營利組織QPI授證，成為全球首條「寧靜步道。（林務局提供）

著名野地錄音師范欽慧與林務局羅東林區管理處合作，促成全球首條寧靜步道坐落台灣。（記者邱芷柔攝）

范欽慧分享，來自花蓮的白色線條石頭，到了美國的「一平方英寸的寂靜」地點後再回到台灣，成為推動寧靜步道的起點。 （記者邱芷柔攝）

授證典禮由南澳鄉泰雅族人揭開序幕，戈登也特別錄製一段影片祝賀，QPI代表也透過線上見證。（記者邱芷柔攝）

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