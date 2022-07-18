本土BA.5+2都與接機有關 境外移入檢出BA.4、BA.5佔近9成

國內陸續出現Omicron亞型變異株BA.5本土個案，中央流行疫情指揮中心今日公布，再新增2例本土BA.5。（指揮中心提供）

2022/07/18 14:25

〔記者林惠琴／台北報導〕國內陸續出現Omicron亞型變異株BA.5本土個案，中央流行疫情指揮中心今日公布，再新增2例本土BA.5，均為50多歲男性，也都是因為到機場接送入境家人，目前累計7例本土BA.5，其中6例與接機有關，分屬4個家庭。另外，最新境外移入檢出BA.4、BA.5佔比達86.4%，已近9成。

針對新增2例本土BA.5，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，其中1例50多歲男性（案A），6月27日到機場接送2名從美國入境的家人，後續2名家人機場篩檢結果出爐均確診，該男也於6月30日發病，出現發燒、咳嗽，快篩陽性確診，職場匡列3人，採檢都陰性；案A與2名入境家人共3人病毒定序均為BA.5，也均已隔離期滿。

另1例50多歲男性（案B），7月1日與其妻到機場接送1名義大利入境的孩子，後續該名入境孩子機場篩檢結果出爐確診，基因定序是BA.5，而案B於7月10日採檢當天有喉嚨癢，病毒定序BA.5，其妻陰轉陽，無症狀，7月10日陰性，16日陽性，Ct值33.8，可能被案A傳染，2人尚在隔離中。目前已匡列案B職場接觸者2人，篩檢陰性，其妻仍要送病毒基因定序。

上週共計完成本土病例病毒定序124例，其中3例為BA.5，其中1例為上週已公布未出國、未接觸入境者的北部20多歲女性，其餘2例則是今日公布個案。

至於在境外移入方面，新增44例BA.4與BA.5，包含6例BA.4與38例BA.5境外移入，以美國、德國、法國、新加坡、英國最多。BA.5佔檢出比例74.5%，BA.4佔11.8%，總共86.4%，已近9成。

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