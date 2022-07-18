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    中重症跌破百例+86 創下2個月以來新低

    中重症新增86例，包含46例中症、40例重症，為5月18日以來新低。（指揮中心提供）

    中重症新增86例，包含46例中症、40例重症，為5月18日以來新低。（指揮中心提供）

    2022/07/18 14:27

    〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心今日公布武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）中重症新增86例，包含46例中症、40例重症，為5月18日以來新低，無特殊個案，目前均住院治療中。至於死亡再增48例，最年輕為50多歲男性。

    指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，新增48例本土病例死亡個案，為24例男性、24例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、47例具慢性病史、34例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今年4月24日至7月15日，死亡日期介於4月30日至7月15日。

    最年輕2例死亡個案為50多歲男性，其中1例曾打兩劑疫苗，本身有中風等慢性病史，7月8日出現嗜睡等症狀，就醫採檢陽性住院，13日因肺炎併呼吸衰竭死亡。

    另1例未打疫苗，有慢性阻塞性肺病等慢性病史，6月9日發燒、呼吸喘、咳嗽，11日住院，住院後於13日快篩陽性確診、病情惡化，14日死亡，死因為肺炎、缺血性心臟病。

    至於中重症無新增特殊個案，12歲以下兒童重症維持103例，包含42例孩童多系統炎症徵候群（MIS-C）、23例腦炎、18例肺炎、8例哮吼、3例敗血症、3例共病、6例家中死亡，其中22例死亡。13至18歲青少年重症也維持10例，包含肺炎7例、心肌炎1例、孩童多系統炎症徵候群（MIS-C）1例、共病1例，其中4例死亡。

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