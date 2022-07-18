本土+17549、跌破2萬 死亡+48 境外移入+454

2022/07/18 14:20

〔記者林惠琴／台北報導〕再度跌破2萬例！今日接任的新任中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝首次主持記者會，疫情監測組組長周志浩表示，本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新增病例為17,549例，而死亡新增48例死亡，為5月25日以來新低。另外，境外移入新增454例，大幅成長主要是因為檢視近日病例後轉入。

新增17,549例本土病例，為8,283例男性、9,263例女性、3例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市（2,975例）、台中市（2,236例）、桃園市（1,903例）、高雄市（1,883例）、台北市（1,613例）、台南市（1,327例）、彰化縣（883例）、新竹縣（543例）、屏東縣（518例）、苗栗縣（481例）、雲林縣（467例）、宜蘭縣（409例）、新竹市（400例）、嘉義縣（345例）、南投縣（344例）、花蓮縣（304例）、基隆市（235例）、嘉義市（231例）、台東縣（214例）、金門縣（109例）、澎湖縣（105例）、連江縣（24例）。

新增454例境外移入個案中，為267例男性、187例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南（10例），美國（9例），泰國及新加坡（各7例），印尼（5例），日本及阿拉伯聯合大公國（各4例），德國、澳大利亞及土耳其（各3例），韓國、加拿大、菲律賓及荷蘭（各2例），香港及馬來西亞（各1例），另389例感染國家調查中。入境日期介於今年7月14日至7月16日。

指揮中心統計，截至目前國內累計4,282,777例確診，分別為16,768例境外移入、4,265,955例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計8,224例COVID-19死亡病例，其中8,209例本土，個案居住縣市分布為新北市1,868例、台北市982例、台中市794例、高雄市750例、桃園市626例、台南市608例、彰化縣464例、屏東縣339例、雲林縣239例、南投縣232例、基隆市196例、苗栗縣169例、宜蘭縣及嘉義縣各166例、花蓮縣139例、嘉義市132例、新竹縣128例、台東縣109例、新竹市77例、澎湖縣14例、金門縣11例；另15例為境外移入。

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