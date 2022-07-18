陳時中自述根留台灣 鄭運鵬：為眾人著想的人格特質

立法院民進黨團幹事長鄭運鵬。（記者謝君臨攝）

2022/07/18 12:05

〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中自揭曾申請綠卡，但未曾領有，並強調當時正逢退出聯合國、白色恐怖年代，許多大學生都想逃離白色恐怖，不過最後他覺得應該要根留台灣努力，就沒再續辦。對此，立法院民進黨團幹事長鄭運鵬認為，當時陳還沒滿20歲，可以有這樣照顧、守護自己國家的觀念，是很不容易的，這也是他的人格特質之一，很能顧全大局、為眾人著想。

陳時中出版新書《溫暖的魄力：陳時中的從醫初心》，自述從家庭教育、求學、擔任醫師到公職的過程，並透露曾經申請美國綠卡。陳時中昨受訪說明，台灣1971年退出聯合國後，掀起一股出國潮，當時有親戚在美國，自己也跟著申請，但學校畢業後，覺得應該要根留台灣努力，就沒再繼續辦綠卡了。

對此，鄭運鵬今（18）日表示，陳時中在過去有申請綠卡，書裡面很誠實公開，很不錯，他不覺得這和選舉有關係，至少在那個時代，陳說因為1971年台灣退出聯合國，有很長一段時間，有能力者都往其他國家，尤其是美國跑，他們家族有這樣的規劃，但他選擇留在台灣，他應該覺得當時的決定是很光榮的。

鄭運鵬說，當時陳時中還沒滿20歲，可以有這樣照顧台灣、守護台灣、守護自己國家的觀念，是很不容易的，相信這樣的人格特質，也是他願意站在第一線，無論是防疫或食安工作，願意承受那麼大的壓力，把任務順利完成，這就是表現他的人格特質，並非與選舉相關，不可能因為選舉回到18歲去做這樣的決定。

鄭運鵬指出，從頭到尾這樣的過程，對陳時中而言是很難得的年輕資歷，這也是他的人格特質之一，很能顧全大局、為眾人著想，這是他從小被培養的人格，他寫出來，只是讓大家更認識陳時中。

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