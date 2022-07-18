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    首頁　>　臺北市

    分析柯文哲愛幫人打分數、爭誰厲害 陳時中：自己偏向與人合作

    民進黨台北市長參選人陳時中認為，現任市長柯文哲愛給人打分數、拚輸贏，但自己更傾向與人合作。（記者鄭名翔攝）

    民進黨台北市長參選人陳時中認為，現任市長柯文哲愛給人打分數、拚輸贏，但自己更傾向與人合作。（記者鄭名翔攝）

    2022/07/18 10:44

    〔記者鄭名翔／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中日前感嘆台北已停滯太久，引發現任台北市長柯文哲、副市長黃珊珊連日反批；陳時中今表示，如危老重建、捷運建設的進展緩慢，其因多在於主政者相互卸責、責備，而柯文哲愛幫人打分數、力爭誰比較厲害等，而自己更偏向與人合作，且知人善任並待人以誠，發揮眾人之力才可使台北成為台灣火車頭。

    陳時中今接受媒體人周玉蔻專訪時表示，台北有很大進步空間，包括涉及安全問題的危老重建進度緩慢、雖有規劃卻無實際進展的捷運建設等，導致延宕原因在於主政者未尋求合作之道，反而互相卸責、責備。

    陳時中分析，柯文哲愛幫人打分數、比拚誰比較厲害、要求對方來談等，會導致建設進展較慢，而自己領導風格不同於他，在協調上將更為精進，力求與人合作。

    陳時中坦言，對於市政不可能全盤了解，但就如過去擔任衛福部長時也被質疑牙醫出身無法勝任，然面對龐大的市政議題，還須正確用人、採取正確方向，並尊重人才，讓對方願死心踏地一同努力。

    陳時中認為，自己與蔣萬安對市政都不夠嫻熟，但自己擔任過前衛生署副署長、衛福部長，行政經歷較為完整；對於柯文哲説當市長至少須兩年才能上手，陳時中認為，重點在於能否選擇適當人才、信任對方，此為領導者須展現待人之道的格局，市長就如政務官，都須知人善任並展現高度使人信服、待人以誠，才會使人才全力發揮能力，集結十人、百人之力就可使台北成為台灣火車頭。

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