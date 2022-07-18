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    首頁　>　臺北市

    批蔣萬安講外行話 陳時中：若被防疫夥伴說「落跑」才會傷心

    民進黨台北市長參選人陳時中今接受媒體人周玉蔻專訪。（記者廖振輝攝）

    民進黨台北市長參選人陳時中今接受媒體人周玉蔻專訪。（記者廖振輝攝）

    2022/07/18 10:22

    〔記者鄭名翔／台北報導〕前衛福部長陳時中辭職參選下屆台北市長，卻引來藍、白陣營批「落跑」；對此，陳時中今表示，什麼事情都沒做才叫落跑，對於任何批評都虛心受教，但盡力完成任務後，功過就交給後人評判，自己還是對防疫表現有信心，強調若一起防疫的夥伴批「落跑」才會感到傷心，但事實上指揮中心同仁都力挺、並會扛起後續工作。

    陳時中投入參選後迅速組建競選團隊，且陣容堅強，立刻創造聲勢與話題，令對手、國民黨台北市長參選人蔣萬安昨忍不住酸，民進黨若在防疫物資準備上像選舉布局一樣快，台灣疫情早被控制。

    對此，陳時中今接受媒體人周玉蔻專訪時回應，許多人未參與防疫工作，不了解實際過程，就會講一些「外行話」，但事情過去就算了，不願多做批評。

    而對於對手頻攻擊「落跑」，陳時中泰然說，若每件事都沒做才叫落跑，雖對於任何批評都虛心受教，但有些人什麼事都不做就批評他人，爭吵就無意義，自認已盡力完成防疫任務，功過則交由後人評判，對自己仍具信心。

    陳時中也笑說，對於落跑批評不在意，除非是一起防疫的夥伴也批「落跑」才會感到傷心，但事實上指揮中心的同仁均力挺，且要他放心、大家會一起扛起後續工作，毫無任何批評怨懟，且自己交接每件事都非常清楚，指揮中心運作兩年磨合也很好，可放心交棒。

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