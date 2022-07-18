柯文哲稱共機擾台定義不明 陳時中批「強辯」：如討債公司滋擾

陳時中今接受媒體人周玉蔻專訪時明確稱中共此舉動「當然是擾台」，並批柯文哲的說法是「強辯」。（記者廖振輝攝）

2022/07/18 10:08

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市政府明舉行「2022台北上海城市論壇」，但台北市議會曾下但書要求「若共機、共艦持續擾台，不得動支此預算」，市長柯文哲卻認為擾台「定義」不明；對此，民進黨台北市長參選人陳時中批「強辯」，強調此當然是擾台，就如討債公司在家門口繞來繞去滋擾、意圖造成心生恐懼進而屈服，說沒擾台是不對的。

共機今年上半年擾台已有300多次，但柯文哲日前面對議員梁文傑質詢時仍嗆道，議會對於擾台「定義」未明，並稱均有先報備陸委會，還誇口「我當總統的話，我的飛機也會飛過中線。」

陳時中今接受媒體人周玉蔻專訪時明確稱中共此舉動「當然是擾台」，並批柯文哲的說法是「強辯」；陳時中比喻，中共舉動猶如討債公司，刻意在家門口繞來繞去滋擾，意圖造成心生恐懼進而屈服，若說中共未擾台是不對的。

對於北市府堅決舉辦雙城論壇，陳時中認為，現在辦成這樣已與台北實際需求有所落差，且與基本價值不符，沒有討論意義，自己若當選市長，會在自由、民主、平等、互惠等前提且具有實際意義情況才舉辦，並奠基於此，不排斥與包括中國在內世界各國尋求合作可能性。

民進黨台北市長參選人陳時中今表示，共機擾台行徑就如討債公司在家門口繞來繞去滋擾、意圖造成心生恐懼進而屈服，說沒擾台是不對的。 （記者鄭名翔攝）

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