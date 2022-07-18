自揭曾申請綠卡 陳時中反擊藍營操作「有點low」

民進黨台北市長參選人陳時中自揭曾申請綠卡，今再重申，外界稱其曾有綠卡是錯誤說法，因為只是曾「申請」而未曾領有。（記者廖振輝攝）

2022/07/18 09:55

〔記者鄭名翔／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中自揭曾申請綠卡，今再重申，外界稱其曾有綠卡是錯誤說法，因為只是曾「申請」而未曾領有，並強調當時正逢退出聯合國、白色恐怖年代，許多大學生都想逃離白色恐怖，質疑批評的國民黨立委「當時沒有想出國？」並斥要罵也得罵對，如此操作有點low。

陳時中於新書中自曝，曾在大學期間申請綠卡，但遭外界稱作曾有綠卡，還引來藍委賴士葆批是「挟美國以自重」，意圖告訴選民原本可當美國人、但選擇當台灣人，是拿綠卡嚇人。

陳時中今接受資深媒體人周玉蔻專訪時再澄清，自己是曾經「申請」綠卡，但還未領到就放棄，因此從未持有綠卡，並強調，當時適逢退出聯合國及白色恐怖環境，有許多大學生都想逃離白色恐怖，反問藍委「當時沒有想出國？」斥要罵也得罵對，如此操作有點low。

陳時中強調，當時雖有申請綠卡，但大學畢業後思考較為成熟，自行省思與社會關係，認為若對社會還有期待，就應留在台灣努力，否則所有抱有理想的人都到國外，台灣又該如何進步，因此不後悔未拿到綠卡。

陳時中也透露，父親、國內民法權威的台大法律系教授陳棋炎於黨國體制下，每年都受國民黨邀請入黨、擔任監察委員、大法官等，但父親一概拒絕，幼時的陳時中對於父親未入仕改變社會不能理解，但長大後才明白，白色恐怖年代也無法施展抱負，父親的選擇是希望先保護好家人。

陳時中表示，拒絕高官權位的誘惑是父親最大底線，而平常父親常與學生們在家高談闊論，並屢屢書寫司法判例研究等，希望促成司法改革，「書生報國就是如此」；而自己也曾被要求加入國民黨但未同意，當時走過那個年代的人們各有不同感觸，但自己並無意識形態，經歷過白恐威權的衝擊，更需要把握自由、民主、平等等基本價值。

民進黨台北市長參選人陳時中自揭曾申請綠卡，今再重申，外界稱其曾有綠卡是錯誤說法，因為只是曾「申請」而未曾領有。（記者鄭名翔攝）

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