江啟臣：北市已非藍大於綠 若「正三角」不易棄保

國民黨前主席、立委江啟臣。（資料照）

2022/07/18 09:25

〔記者林良昇／台北報導〕年底台北市長選舉出現「三腳督」情勢，國民黨前主席、立委江啟臣今表示，台北市已經不是藍大於綠，選民結構已改變，現在棄保的條件還看不出來，若3方民調均等，任何棄保操作都不易發生。

江啟臣今接受廣播節目專訪，對於近期各方所做的台北市長選舉民調，江啟臣認為，數字可以看出，台北市是不是還是「藍大於綠」已經很明顯，不能再迷思台北市是「藍大於綠」的地方，畢竟經過台北市長柯文哲將近8年執政還有2次總統大選的洗牌，選民結構有些改變。

江啟臣指出，棄保在一定條件才可能發生，當「三腳督」不是呈現「正三角」而是呈現第三方有弱勢，例如民調低於15至20%，棄保操作比較容易﹔但越是呈現「正三角」，3邊勢力均等或誤差範圍不大，各方都會拚命把自己的盤撐大，任何棄保操作都不容易發生，除非某候選人主張相對極端。

江啟臣分析，一般而言，越傳統、年紀大的選民較容易發生棄保，年輕選民的投票行為不是爲某政黨的輸贏，尤其是越地方的選舉，投票時不以政黨輸贏做考慮，越年輕的選民，棄保要操作越不容易，掌握越多年輕支持者的候選人，票比較不會跑。

江啟臣認為，台北市長選舉棄保的條件目前還看不出來，非常難評估，只能大致上從選民的投票行為和棄保行為去看﹔民調要調查到對於候選人的支持主要是來自政黨還是完全是對個人的支持，支持的原因是什麼，是影響到棄保的關鍵。

對於台中市長的選舉，江啟臣表示，台中市本身就是「搖擺州」，投票行為相對務實理性，對現任者和挑戰者都是壓力，完全要看表現，民進黨台中市長參選人蔡其昌已經跑3個月，民調還是沒什麼成長，代表現任的台中市長盧秀燕施政作為受到肯定，連綠營支持者都肯定。

但江啟臣也認為，不用懷疑民進黨會去找盧市府的破口，所以還是要小心因應，選舉就是穩紮穩打，台中中間選民偏多，上次投給你，這次不見得，要以謹慎態度面對。

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