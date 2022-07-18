與陳時中合體 陳其邁：盼北高「雙陳」市長一起守護台灣

北高雙城、雙陳市長合體，盼未來能一起守護台灣。（記者王榮祥翻攝）

2022/07/18 00:51

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳其邁今在民進黨全代會中與陳時中合體，他回顧長達930天的防疫過往，與記憶中很少批評，總是很有耐心、溫暖，讓大家安心的陳時中，期待北高雙城、雙陳市長，有機會一起為台灣更美好未來努力。

陳其邁表示，還記得2019/12/31，消息指出武漢肺炎狀況不太尋常，向蘇貞昌院長回報後，台灣成為全世界第一個開始登機檢疫的國家，到昨天已歷經930個日子。

他回顧在行政院任職時，有時為了討論防疫，晚上很晚了，會到指揮中心找陳時中，印象很深刻，疫情緊張時，辦公室旁一張簡單的床，他就直接睡在那裡。

記得武漢包機回來的2020/2/3，陳時中堅持親自到前線桃園機場，穿隔離衣，迎接焦急返鄉的國人，處理防疫直到天亮，那一天他24小時沒闔雙眼，也立定在國人心目中「鋼鐵部長」印象。

每天14:00防疫記者會上，他總是不慍不火，不疾不徐地清楚說明，而面對未知的疫情，難免會焦慮，有時候也難免會犯錯。

怎樣儘速補漏，照顧人民健康，是最重要的事情，陳時中很少批評，總是很有耐心、溫暖，讓大家安心，當然更承受很多的壓力。

陳其邁說，回高雄擔任市長後，去年5月開始防疫會議幾乎天天開，有遇到需中央協助的，也常打給陳時中部長、莊人祥發言人、王必勝執行長，如果比較晚或過了12點，會不好意思先問他們「休息了嗎？」（其實我知道他們不會那麼早睡！），然後一一跟他們細數地方遇到的問題，希望盡力一起解決。

陳其邁認為，人民團結配合、彼此互助，加上醫護的守護，與政府全力以赴，成就台灣成為防疫在全世界的頭段班，讓台灣更加茁壯。

從以往的中央地方合作，期盼未來「北高雙城、雙陳市長」，兩位陳醫師可以有機會一起為市民守護健康、為台灣美好的明天努力！

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