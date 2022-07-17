安倍弔唁會場最終日 日台交協特製短片感謝到場逾萬台灣人

日台交協晚間透過臉書，發布記錄民眾弔唁過程的短片。影片最後將台灣民眾手寫的便利貼，透過影像處理拼貼成安倍的肖像被愛心包圍，象徵台灣民眾對安倍的追思心意。（擷取日台交協影片畫面）

2022/07/17 22:13

〔記者呂伊萱／台北報導〕日本前首相安倍晉三7月8日不幸遇刺身亡，日本台灣交流協會設置弔唁會場，今天（17日）下午5時關閉。日台交協表示，台北與高雄總來場人數逼近1萬5千人。日方晚間發布短片，以及日本駐台代表泉裕泰想對台灣朋友說的話：「安倍前首相生前呵護備至的日台情緣，我們海島厝邊一定要努力繼續守護下去。謝謝來場悼念的台灣朋友，我們明天起也要一起繼續向日本與台灣的美好未來邁進！」

根據日台交協統計，台北場7天內來場人數約1萬2750人，高雄場兩天半來場人數1693人，合計近1萬5千人。

日台交協晚間透過臉書，發布記錄民眾弔唁過程的短片，影片配樂是安倍晉三前首相在去年末彈奏的311復興應援曲「花は咲く」（花正在開）。影片最後將台灣民眾手寫的便利貼，透過影像處理拼貼成安倍的肖像被愛心包圍，象徵台灣民眾對安倍的追思心意。

日台交協寫道，一個又一個的花柱砌成一面面花牆，佈滿了大廳；前來弔唁的民眾所贈的花束也早已堆滿了整個房間，鋪作整片花海。每一張便利貼留言、卡片、千紙鶴、肖像畫等等，都乘載了台灣朋友對安倍先生的感念與感謝。我們知道還有很多沒辦法前來會場弔唁的朋友，這個禮拜也都在心裡默默地跟我們一起送安倍さん最後一程。大家的心意，相信在天上的安倍先生都看到了。

日台交協鼓勵民眾，誰也沒有想到那位在里約奧運閉幕典禮時，身穿紅色吊帶褲、充滿活力與朝氣的「馬力歐」就這樣離我們而去。大家都在做一場不願醒來的夢，然而春去冬來、夢境終究會結束。相信他在天上一定也希望我們可以好好振作起來，跨越這份悲傷，「在這殘酷卻又充滿希望的現實中繼續努力生活吧！」

日本駐台代表泉裕泰說，這週有很多台灣各界人士特地前來弔念致意，對此感到非常榮幸也十分感謝。同時也對許多市民櫛次鱗比來埸獻花感激不盡。他親眼見到許多爸爸媽媽帶著小朋友一起鞠躬致意、還有坐輪椅前來的阿公在親人攙扶下堅持要在遺像前立正敬禮；除此之外，還有許多許多台灣民眾不辭千里北上、特地請假前來致意，「我想全世界應該只有在台灣才能見到這副光景」。

泉裕泰說，不論是忍著淚啜泣進入會場、在獻花台前虔誠合掌的民眾，或是在留言區用滿滿的愛意包圍安倍前首相並鼓勵著日本的每一個心聲，無一不都訴說著對安倍前首相滿滿的感謝。他也感到十分欣慰，因為知道安倍前首相對台灣的心意都已充分傳達到許多台灣朋友的心中了。

泉裕泰強調，每當日本陷入苦難時，台灣朋友總是毫不猶豫地伸出援手；而這次也是台灣一直陪在我們的身邊。「安倍前首相生前呵護備至的日台情緣，我們海島厝邊一定要努力繼續守護下去。謝謝每一個親自來到會場悼念的台灣朋友。我們從明天起也要一起繼續向日本與台灣的美好未來邁進！」

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日台交協影片連結：

https://www.facebook.com/JiaoliuxiehuiTPEculture/videos/2405807086227577/?__tn__=%2CO-R

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