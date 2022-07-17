強化水下戰力 國造潛艦最快明年提特別預算量產

行政院最快將於明年底提出第2至第8艘潛艦的特別預算案，送至立法院審查，確保我國水下戰力獲得進展。圖為總統蔡英文出席潛艦國造開工典禮。（資料照）

2022/07/17 20:27

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部正藉由「潛艦國造」政策籌獲首艘自製潛艦，目前六大壓力殼船段與帆罩皆已產製完畢，進度正常，最快將於明年第3季下水。據了解，待潛艦原型艦下水後，行政院最快將於明年底提出第2至第8艘潛艦的特別預算案，送至立法院審查，確保我國水下戰力獲得進展。

我國海軍有4艘現役潛艦，其中2艘為1980年代獲得的荷蘭製「劍龍級」潛艦，另2艘則為已服役逾70年、用於訓練的美國製「茄比級」潛艦，相較之下，中國解放軍海軍近年獲得長足進展，傳統動力與核子動力潛艦總數已超過70艘，兩岸水下戰力存在顯著差異。

考量於國際市場採購柴電潛艦不易，國軍2016年起執行「潛艦國造」政策，盼2025年以前獲得首艘國造潛艦原型艦。

國軍以「海昌計畫」為名，投入30億元預算進行合約設計，以及493億餘元建造費用，盼能籌獲國造潛艦原型艦，據了解，若進度正常，首艘國造潛艦可望於明年9月下水、命名，經過1年至1年半的測試後，預計於2025年交付海軍服役。

為滿足水下戰力需求，據了解，行政院有意在首艘原型艦下水後，最快於明年底提出第2艘至第8艘潛艦特別預算案，並送至立法院審查，待國會審查完竣、三讀通過，即執行後續艦量產工作。

至於潛艦特別預算規模，據估算，「海昌計畫」首艘潛艦的造艦預算為493餘元，其中79億餘元為造船廠興建預算，未來可供後續艦量產使用，若以7艘後續艦估計，特別預算規模可能達3千億元。但考量匯率、原物料價格，以及後續艦是否搭載與原型艦不同的裝備等因素，確切金額尚待慎密評估，並未定案。

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