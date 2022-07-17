北市接連跳電蔣萬安喊話別踢皮球 黃珊珊反嗆：市政門外漢

台北市副市長黃珊珊今針對跳電問題怒嗆國民黨台北市長參選人、立委蔣萬安。（翻攝黃珊珊臉書）

2022/07/17 19:59

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市北投、饒河夜市昨接連跳電，國民黨台北市長參選人蔣萬安今喊話，北市府、中央不要互踢皮球，應盡速解決松湖變電所問題，令競選對手、北市副市長黃珊珊回嗆，蔣萬安中「中央的計」，凸顯自己是「台北市政門外漢」，要求市民選出的立委蔣萬安應多一點解決問題誠意、專業問題的用心、對市政的了解。

黃珊珊今臉書PO文指出，松湖與玉成變電所之所以歷經20年無法興建，是因為台電原始計畫為「地上型變電所」，令在地居民非常擔心輻射等環境影響，引發強烈抗議，而此原本該由台電積極說明，但台電卻兩手一攤，自2016至2019年彷彿「人間蒸發」，儘管至2019年台電決定變電所地下化，北市府也有條件通過，但台電仍未以專業與技術消弭人民的擔憂疑慮。

黃珊珊強調，東區電網不足並非只因兩座變電所問題，此為台電推託之詞，自2020年到現在，北市各地經常發生無預警跳電、供電不穩狀況，其中8成以上都是設備故障、電網妥善性根本不足。

黃珊珊嗆蔣萬安，凡將跳電連接到變電所未建，此是中了「中央的計」、被台電推託之詞愚弄，凸顯自己是「台北市政門外漢」，對市政毫不熟悉；黃再進一步質問，北市府曾請立委協助，要求台電「依法不得拒絕供電」，但身為北市立委的蔣萬安「做了什麼？」

黃珊珊嗆，蔣萬安身為立委，對於台電各種財務黑洞、促協金、宣傳費編列及運用浮濫問題、內部績效管理不彰問題、土地閒置存貨等各種內控不良的問題未強力監督，對於台電要求北市企業簽限電生死狀也無作為，批蔣萬安應多一點解決問題的誠意、多一點對專業問題的用心、多一點對市政的了解，「否則無限的可能性就是零。」

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