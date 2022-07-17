民進黨全代會》陳世凱、林俊憲搶進中常會 賴瑞隆任中評會主委

民進黨中執委選舉趙天麟（左）與高閔琳（右）同票，抽籤後由高閔琳勝出。（記者方賓照攝）

2022/07/17 19:33

〔記者陳昀、陳政宇／台北報導〕民進黨全代會今改選中執委、中常委、中評委，攸關黨內權力核心的中常委選舉，派系結構沒有太大變化，值得注意的是，副總統賴清德的親近人馬陳世凱、林俊憲成功搶進中常會；此外，中評會一致推舉菊系立委賴瑞隆擔任中評會主委。

依照規定，全國黨代表選出30席中執委後，再由30席中執委選出10席中常委，2年改選一次。這次中執委選舉應選30席，但登記35席，在黨中央協調下各派系各退1席，最後1席中執委名額由同票的高閔琳（菊系）與趙天麟（湧言會）抽籤，最後由高閔琳抽到最後1席名額。

中常委應選10席，當選人包含陳茂松（正國會）、黃承國（英系）、何志偉（綠色友誼連線）、蘇巧慧（蘇系）、蔡易餘（英系）、林右昌（正國會）、陳世凱（新潮流）、王定宇（湧言會）、林俊憲（新潮流）、許淑華（新潮流）。

知情人士指出，新系原則上規劃北、中、南各1席中常委，當中陳世凱、林俊憲都是副總統賴清德重要的人馬，加上與各派系開放合作，這次挺賴勢力算是成功搶進中常會；不過，中評會部分，賴尊重新系佈局，並未介入中評會主委選舉。

中央執行委員應選出30人，包括新潮流9席，屏東縣長潘孟安、立委林俊憲、黃世杰、台北市議員許淑華、桃園市議員呂林小鳳、台中市議員陳世凱、高雄市議員邱俊憲、簡煥宗、高閔琳；英系6席，中常委黃承國、立委蘇治芬、蔡易餘、新北市議員彭佳芸、台中市議員陳淑華、中執委郭再欽。

正國會6席，基隆市長林右昌、中常委陳茂松、立委陳亭妃、新北市議員陳啟能、台灣智庫策略長王義川、基隆市府觀光及城市行銷處長曾姿雯；湧言會3席，立委王定宇、新竹市議員李妍慧、前全代紀桂珠；蘇系3席，立委蘇巧慧、新北市議員彭成龍、柯建銘系統的新竹市議員鄭美娟；綠色友誼3席，包含立委何志偉、中執委林益邦、民主活水的立委洪申翰辦公室顧問許菡芸。

此外，中評會負責黨考處分事宜，每2年改選一次，由597名全國黨代表、當然黨代表選出11人擔任，本屆共有15人登記參選。

中評委當選名單包含黃文益（湧言會）、陳坤榮（新潮流鄭文燦系統）、許文獻（正國會）、賴瑞隆（新潮流菊系）、呂孫綾（蘇系）、管碧玲（英系）、陳文治（新潮流）、林宜瑾（新潮流）、李偉智（英系）、王博程（綠色友誼）、林寶興（正國會）。

其中，原當選的張雅旻（正國會）放棄資格，由同為正國會的林寶興遞補；周志賢（英系）和陳明虹（綠色友誼）則為遞補中評委。

中常委選舉開票後，秘書長林錫耀宣布選舉結果。（記者方賓照攝）

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