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    首頁　>　臺北市

    堅辦雙城論壇惹怒藍綠議員 北市府：若憂共機擾台應先請中央作為

    對於雙城論壇爭議，北市府副發言人魏文元表示，市府依法行政，若議員真擔憂共機擾台，應先建議中央拿出作為，肩負保衛台灣安全的責任。 （資料照）

    對於雙城論壇爭議，北市府副發言人魏文元表示，市府依法行政，若議員真擔憂共機擾台，應先建議中央拿出作為，肩負保衛台灣安全的責任。 （資料照）

    2022/07/17 19:55

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市政府將於7月19日舉行「2022台北上海城市論壇」，但台北市議會曾下但書要求「若共機、共艦持續擾台，不得動支此預算」，引發藍綠議員砲轟；北市府副發言人魏文元表示，市府依法行政，若議員真擔憂共機擾台，應先建議中央拿出作為，肩負保衛台灣安全的責任。

    北市府今年籌備雙城論壇過程保密到家，直至會前3天才對外公布，引發藍綠議員不滿，痛批市長柯文哲搶當「中國代理人」而踐踏台灣民主，刻意迴避議會監督、不甩議會各黨派共同做出的但書，揚言不准決算核銷，並刪除明年度雙城論壇預算。

    對此，魏文元表示，北市府尊重議會決議，有關共機擾台定義，議會同意由本府視情況權宜處理，北市府依法行政，期盼兩市一年一度的雙城論壇，持續以穩健務實交流，累積更多善意和互信，共創進步雙贏。

    魏文元認為，若議員真擔憂共機擾臺，應先建請中央拿出作為，肩負起保衛台灣安全的責任，不要一邊增加對大陸經貿，同時又一昧用力抹紅挑起對立，忽視地方政府為促進兩岸交流、降低緊張情勢所做的努力。

    至於上海市長龔正去年致詞大唱統戰調，引發眾多議員反彈、要求柯文哲表態；魏文元說，柯文哲始終秉持「面對問題、解決問題」務實態度與「促進交流、增加善意」基本原則，論壇在此原則下，雙方於會前交換講稿，只要沒有任何嚴重不當言論，都將予以尊重。

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