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    首頁　>　臺北市

    雙城論壇將登場 簡舒培酸柯P：籲中國與病毒共存別封城

    北市議員簡舒培要求，台北市長柯文哲此次應針對中共軍事擾台、片面封殺我國農產品、上海防疫封城等具體表態，捍衛台灣對等尊嚴。 （資料照）

    北市議員簡舒培要求，台北市長柯文哲此次應針對中共軍事擾台、片面封殺我國農產品、上海防疫封城等具體表態，捍衛台灣對等尊嚴。 （資料照）

    2022/07/17 19:47

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市政府將於後天（19日）舉行「2022台北上海城市論壇」，此次將按往例由台北市長柯文哲與上海市長龔正輪流致詞，後由雙方副市長進行主題演講；而去年龔正致詞時提到「兩岸同胞都是中國人」等統戰意味濃厚話語，令北市議員簡舒培要求，柯文哲此次應針對中共軍事擾台、片面封殺我國農產品、上海防疫封城等具體表態，捍衛台灣對等尊嚴。

    去年龔正致詞時堂而皇之提及「兩岸同胞都是中國人」等統戰意味濃厚話語，但事前看過講稿、隨後致詞的柯文哲均未置一詞，引發爭議，柯會後稱，雙方發言上都各有堅持，也會互相諒解，無法要求對方什麼可以講、什麼不可講，「不然期望我去改他的稿子嗎？」

    簡舒培批，柯文哲從過去拋出金廈大橋議題，再到現在堅持舉辦雙城論壇，其意便是希望趁最後任期搶當「中國代理人」，藉此可搶攻年底選戰的深藍票倉，且倉促3天前才對外公布，刻意迴避議會監督、欺騙台北市民，只為跟威權獨裁且對台灣充滿敵意的國家交流，痛斥柯文哲掛嘴邊的公開透明，遇到中國「就軟了」。

    簡舒培認為，雙城論壇已被中國認定為政治統戰的平台，而非僅限城市交流，呼籲作為主辦方的北市府，面對中國再有政治統戰的吃豆腐行徑，柯文哲應當場表達抗議，且具體要求中共軍機、軍艦勿再擾台，勿片面突襲封殺我國農產品，且根據其自豪的醫師專業，對於上海防疫封城作為提出建議，呼籲對岸與病毒共存。

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