北市學生參與式預算提案亮眼 柯文哲讚：深化民主政治

建中學生提出的「台北行行好--路平無障礙」參與式預算案獲選為特優。（記者鄭名翔攝）

2022/07/17 19:18

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市政府推動參與式高中職推廣教育課程，鼓勵學子們針對校園或生活環境進行模擬提案，其中包括改善交通的「紅燈停，綠燈聽，Happy Every Day」、城市美學的「新牆妝點舊漆場」、面對社會環境變遷的「做你的小太陽」，都展現青年們對公共事務的嶄新思維，台北市長柯文哲今頒獎並與學生交流，希望將參與式預算概念向下扎根，深化民主。

北市府匯集20校學子投入參與式高中職推廣教育課程，選出6件特優，包括松山高中的「新牆妝點廢漆場」、永春高中的「做你的小太陽」、中山女高的「紅燈停，綠燈聽，Happy Every Day」、建中的「台北行行好--路平無障礙」、明倫高中的「異同錢進--既撿便又放電」、靜修高中的「擔心被車撞？自行車道免煩惱！」

另有7件優選，包括金甌女中的「『礙』（愛）老慈幼的捷運！」、大直高中「多媒體的河岸風光」、明倫高中「同e地下街」、成淵高中「出則懷喜 入則平安--通學環境改善」、大理高中「跳蚤地攤改造大作戰 點亮回家的路--廣州街跳蚤地攤管制與環境改善」、萬芳高中的「安全文山 美麗萬芳」、南湖高中「落葉回收箱」。

柯文哲今頒獎並致詞表示，學生能關心學校、社區、進而到社會議題，此為重要的民主培養過程，也展現出高中職學子無可取代的創意，相信此制度可繼續傳承，市府也會走到第一線與市民溝通討論，設法以預算支持並加以落實，不僅使政策符合實際需求，也是深獲民主政治的重要過程。

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