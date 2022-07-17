社子島飆全台最高溫38.5度！氣象局曝一週天氣三階段變化。（資料照，本報合成。）

2022/07/17 18:09

〔記者陳心瑜／台北報導〕今天（17日）全台高溫炎熱，中央氣象局表示未來一週天氣是「迎向大暑、酷熱一週」，由於太平洋高壓向西擴展籠罩全台，沒有不熱、只有更熱。這週天氣分為三階段變化，明天北東高溫炎熱、中南部清晨有雨；週二、週三午後雷陣雨區域稍多，午後西半部地區及東半部山區局部雷陣雨；週四起至下週日水氣再減少，白天高溫炎熱，午後僅山區有零星短暫雷陣雨。

中央氣象局觀測，今天全台最高溫依序為台北市社子38.5度、新北市板橋區37.5度。

中央氣象局預報員林定宜表示，大台北高溫炎熱涉及多重因素，包括高壓沉降、增溫作用，以及西南風過了桃園和林口台地也再次沉降增溫，加上台北盆地溫度較高、不易散熱。

林定宜說，北部、東半部未來一週天氣，今明2天受西南風影響，北部、東半部高溫炎熱約27至36度，明天週一雙北、花蓮局部可能37度；週二、週三起西南風轉為偏南風，太平洋高壓更西伸，各地晴朗炎熱、晴時多雲，午後北部近山區平地或東半部山區有局部短暫雷陣雨；週四起至下週日水氣再減少，白天晴時多雲，僅午後山區有零星短暫雷陣雨，一週平均氣溫為27至37度。

中南部未來一週天氣，今明2天清晨中南部沿海仍有零星雨；週二、週三清晨仍有零星雨，午後可能有局部雷陣雨；週四至下週日水氣更少，平地午後雷陣雨更少，僅山區有零星降雨高溫，一週氣溫平均25至35度，局部可能36度。

中央氣象局表示，未來一週天氣「迎向大暑、酷熱一週」，太平洋高壓向西擴展，籠罩台灣。（中央氣象局提供）

明天（18日）台東地區有焚風發生機率，明中午前後雙北、宜蘭縣、台東縣地區，花蓮縣縱谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫機率。（中央氣象局提供）

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