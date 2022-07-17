台北市校園近4000台冷氣將達年限 家長憂要籌錢汰換

行政院推動全國中小學「班班有冷氣」政策。示意圖。（資料照）

2022/07/17 17:33

〔記者蔡思培／台北報導〕中央2020年宣布全國「班班有冷氣」政策，補助學校設置冷氣給學生舒適學習環境，但多數台北市學校更早以前就裝置冷氣，經費是由家長募款安裝。現在北市高中以下學校班級有近4000台冷氣將達9年使用年限，共汰換金額達1.95億元，甚至有學校所有的冷氣都在明年達年限，讓家長擔心，若中央沒補助冷氣汰換經費，會不會又要由家長募款買冷氣。台北市教育局已將1.95億元納入112年預算，明年將有168校受惠。

台北市議員王欣儀表示，台北市校園冷氣過去都是由家長會募款、或善心企業捐贈，校園較大的學校常需數百萬元經費，但募款時常遇到各式問題，部份家長可能認為小孩就讀高年級，裝冷氣最多也只能用一年，就不希望捐錢裝設冷氣，且捐款也不可能強迫。

也有學校家長反映，雖然校內冷氣在「班班有冷氣」政策上路前就已增設，但冷氣陸續達汰換年限，也不確定汰換經費要由政府還是家長出，若政府沒有編列汰換經費，家長就要自己想辦法，但擔憂在9月開學前籌到百萬汰換經費有難度。

王欣儀表示，北市各級學校每年動輒近3000萬元的冷氣購置、汰換費用都要由家長負擔，政府分毫未出，雖然中央推動「班班有冷氣」政策，但因為北市學校多數已由家長會募款裝設安裝，所以獲得的中央補助是六都最少。

王欣儀指出，台北市申請112年度達9年使用年限的冷氣共有3842台，汰換金額總共1.95億元，大同區大龍國小、松山區三民國小明年冷氣汰換比達100%，大直高中、內湖高工、復興高中也有超過7成的冷氣明年會達汰換年限。王因此爭取將汰換費用納入112年歲出概算，讓明年需要換冷氣的學校家長不用為冷氣擔憂。

教育局去年底函請教育部「持續補助北市學校達年限冷氣汰換經費」，希望加速學校舊有冷氣汰換，提供良好教學環境並符合節電政策。教育部也回函教育局表示，冷氣相關汰換費用不宜再採使用者付費原則收取，所需經費將納入「行政院一般性補助款指定項目」。教育局已將1.95億元納入112年預算，明年將有92所國小、43所國中、31所高中及啟明、啟聰學校，共168所學校受惠。

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