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    只會拍帥帥的王子照 高嘉瑜批蔣萬安只靠外表參選

    民進黨立委高嘉瑜。（圖由高嘉瑜國會辦公室提供）

    民進黨立委高嘉瑜。（圖由高嘉瑜國會辦公室提供）

    2022/07/17 11:56

    〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中近來公布競選團隊規劃，立委高嘉瑜將出任競選總部副主委兼分區總督導。高嘉瑜今（17）日批評國民黨參選人蔣萬安，只會找百萬級攝影師拍帥帥的王子形象照，到公園跳舞，提出中正紀念堂轉型議題還自打臉，這樣一個沒有政見、空洞，只靠外表參選的候選人，真符合市民期待？

    高嘉瑜表示，蔣萬安從5月25日被國民黨提名至今，競選團隊和競選總幹事到底在哪裡，沒有人知道，大家在媒體上看到，蔣在尋找競選總幹事過程中相繼碰壁、接連被拒絕，也代表國民黨內部對於是否提名蔣，可能還有不同聲音，這樣一個不團結的國民黨，對於團結的民進黨卻是酸言酸語、指指點點，讓人無法苟同，也不能接受，

    她說，更何況蔣萬安到現在，連個像樣的政見和政策都沒看到，在媒體上只看到蔣找百萬級名攝影師拍帥帥的王子形象照、到公園跳舞，可是卻沒有看到蔣提出任何具體的政策。此外，蔣之前提出的中正紀念堂轉型議題，當蔣說出要轉型為台灣建設紀念館，被深藍反彈後，又改口說中正紀念堂轉型是吃飽太閒的政治議題，這樣一個自打臉的行為，真的有能力、有資格擔任北市長候選人？

    高嘉瑜也批評，甚至蔣萬安提出恢復老人年金，這也是老飯重炒，青銀共居的政策也被北市府打臉早就在做了，請問蔣到底有什麼政策、政見？這樣一個沒有政見、空洞，只靠外表參選的北市長候選人，真的是符合市民期待的候選人？

    她強調，這次台北市長選舉對民進黨而言，唯有團結才能勝選，所以民進黨從上到下一定會團結一心、各司其職、各盡其力，就好像電影「少年足球」一樣，個個身懷絕技，當需要的時候大家就會各自歸隊、各自定位、各就各位，一起打一場團結勝選的選戰。

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