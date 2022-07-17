雙城論壇將辦共機仍擾台 蔣萬安籲：對岸停止破壞兩岸和平舉動

蔣萬安今天上午前往大同區出席恭迎台北安西媽祖會口罩媽祖駐駕吉慶儀式，（蔣萬安委員辦公室提供）

2022/07/17 10:49

〔記者蔡思培／台北報導〕2022年台北上海雙城論壇將於7月19日舉辦，不過台北市政府今年安排副市長彭振聲上台發言，遭質疑黃珊珊因曾說台灣是主權獨立的國家缺席，不過黃回應這是分工問題。國民黨台北市長參選人蔣萬安今天表示，希望雙城論壇在對等尊嚴、相互善意的前提下舉辦，也呼籲對岸停止破壞兩岸和平的舉動。

蔣萬安今天上午前往大同區出席恭迎台北安西媽祖會口罩媽祖駐駕吉慶儀式，被問起黃珊珊是否因先前發言缺席雙城論壇，蔣表示他一再強調，面對現在兩岸困境，會在對等尊嚴、相互善意的前提之下，創造一切有利因素，讓雙城論壇在符合市民的期待下繼續舉辦，更重要的是希望論壇能夠真正地達到城市交流實質的成果。

不過媒體詢問，蔣雖希望雙城舉辦前提是共機不擾台，這雙城論壇雖舉辦，但共機仍持續擾台。對此蔣萬安表示，他要再次呼籲對岸停止破壞兩岸和平的舉動，民眾真正期待的是兩岸間和平穩定發展，這是大家的共識。

蔣萬安今天下午將前往紫陽綠地公園出席「一起FUN幸福寵物笑嘻嘻」狂犬病疫苗免費施打及萌寵競賽活動，原本黃珊珊也要出席活動，但在昨晚卻突然取消行程，引來外界質疑是避免與蔣萬安碰上。媒體也詢問蔣，是否認為黃珊珊最近在行程上在躲避他，不過蔣表示沒有特別感受。

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