民進黨全代會前導片曝光 陳時中揭「好的父母官」條件

陳時中分享台灣防疫經驗，並強調「好的父母官」需心中有市民。（翻攝民進黨YouTube頻道）

2022/07/17 08:27

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨全國黨代表大會今（17）日登場，本屆以「團結台灣、顧好未來」為主軸，並規劃目前提名的18位縣市長人選齊聚一堂。在提前釋出的前導片「為台灣顧好下一代」中，甫交棒衛福部長的台北市長參選人陳時中強調，疫情期間大家願意合作、找出方法來，心中有他們的市民，其實就是一個好的父母官。

2022民進黨全代會以「團結台灣 顧好未來」為主軸，該影片透過行政首長及立委分享對於這一年所落實的政策感想。民進黨表示，要傳達的想法就是「守護下一代」，藉著舉辦全代會的機會，也想向辛苦的防疫團隊與行政團隊致敬，感謝國內各界與全民一起努力。

民進黨細數，過去的幾年，政府完成了幾項重大政策，包括擴大不孕症療程補助、落實學校「班班有冷氣」，以及讓孩子順利接種疫苗。這兩年半的疫情考驗，也顯示了中央、地方同心合作的重要性，為了台灣、為了下一代，期盼延續防疫成果，在更多地方為人民做事，顧好台灣未來、顧好台灣下一代。

民進黨立委林靜儀於影片中表示，不論當婦產科醫師或立法委員，她都遇到希望能減輕不孕症治療過程經濟壓力的民眾，很高興中央政府去年7月1日拍板，補助有打算要生育的夫妻，第一次做不孕症治療就能符合補助資格，實施至今已達23000對夫妻受惠。這個數字非常漂亮，過去還沒有這項措施之前，僅單純只補助低收入戶，一年是一對，「不要讓太多經濟上的壓力，阻攔他們想要生孩子這件事」。

談及學校「班班有冷氣」政策，教育部長潘文忠說，行政院長蘇貞昌於民國109年7月7日，在台南白河國小下軍令狀，要在111年夏天之前讓全國每一個班級要裝好冷氣，這堪稱「頭殼抱著燒」的超級任務。相信這對孩子的學習、老師的教學，這樣的環境就教育專業來講是絕對有幫助。

行政院副院長沈榮津說，由於他對工程品質的要求比較高，當時有先問老闆，冷氣的排水管、管線、電線，若是在自己家裡會怎麼配線、拉線，老闆聞言後答應整個重改，3000多所學校真的是很恐怖的工程，這不是天上突然掉下來的。

針對台灣的防疫經驗，台北市長參選人陳時中表示，不管任何方面的政策，中央與地方要同心合作才能做事。防疫間印象讓他比較深刻的，第一是桃園，作為邊境大門，替全台灣承受最多病人的壓力；屏東縣跟Delga的戰役也非常不得了，那時候全球幾乎沒人能在一個地域性防守下來，屏東是唯一的一個；而基隆曾經有八大行業或所謂小吃店的嚴重疫情，有賴因應速度夠快，才有辦法侷限住。他也強調，疫情期間大家願意合作找出方法，心中有市民，其實就是一個好的父母官。

醫福會執行長王必勝指出，防疫期間和高雄市的合作很密切，因為高雄市長陳其邁在疫情初期是行政院副院長，對指揮中心非常了解，晚上忙完還會一個一個打電話，對每件事給出很明確的建議。至於孩童接種疫苗，王必勝分享，小朋友打針都要用拖的，還沒開始打就開始哭，把現場氣氛弄得好一點，一進去就好像園遊會，所有工作人員戴上裝飾品，小朋友一旦配合度高了，整件事就會很順利。

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