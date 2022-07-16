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    明搭機訪捷克 游錫堃：將邀參院議長韋德齊「常常回家」

    立法院長游錫堃明日搭機率台灣國會代表團出訪捷克。（資料照）

    立法院長游錫堃明日搭機率台灣國會代表團出訪捷克。（資料照）

    2022/07/16 23:14

    〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院長游錫堃明（17）日搭機率台灣國會代表團出訪，18日訪問捷克，游錫堃將與捷克參議院議長韋德齊召開聯合記者會，預計在參議院議場發表演說，同時會再度邀韋德齊訪台。游錫堃今天說，韋德齊來台時在立法院演說，以中文表示「我是台灣人」，因此希望他能常來，「台灣是他的家，希望他能常常回家」。

    游錫堃指出，出訪行程已在6月底向總統蔡英文報告說明，13日他見到蔡總統，總統主動提到，並祝福他「一路順風」。游錫堃強調，國會外交可彌補行政部門在官式外交的空間，尤其是非邦交國的情誼，促進兩國了解，而最近法國已有3團國會議員來訪，所以「回訪」也是禮尚往來。

    不過，中國已注意到游錫堃出訪的消息，國台辦指稱游錫堃是清單在列的「台獨頑固份子」，「竄訪」有關國家，搞所謂「議會外交」，目的就是拉攏外部反華勢力搞台獨。對此，游錫堃說，出訪前都要保持低調，怕引起出訪國的困擾。

    據了解，訪團17日出發、29日回台，民進黨立委黃世杰、國民黨立委萬美玲與孔文吉、民眾黨立委張其祿等人隨團。除了捷克，訪團也將訪問立陶宛與法國。

    捷克參議院已主動公布，游錫堃18日到21日訪問布拉格，到訪期間將舉行歡迎記者會，並與韋德齊召開聯合記者會。游錫堃還將到捷克前總統哈維爾墓前獻花，並獻花追悼生前原訂訪台的前捷克參議院議長柯佳洛。

    捷克參議長韋德齊當年訪台在立法院發表演說，結尾高喊「我是台灣人」。（資料照）

    捷克參議長韋德齊當年訪台在立法院發表演說，結尾高喊「我是台灣人」。（資料照）

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