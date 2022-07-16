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    首頁　>　臺北市

    雙城論壇7/19登場 學者分析柯文哲政治算計與目的

    台灣韜略策進學會副秘書長吳瑟致指出，這是柯文哲（見圖）任期最後一次舉辦雙城論壇，有其政治算計與目的。（資料照）

    台灣韜略策進學會副秘書長吳瑟致指出，這是柯文哲（見圖）任期最後一次舉辦雙城論壇，有其政治算計與目的。（資料照）

    2022/07/16 18:41

    〔記者鍾麗華／台北報導〕2022年台北上海雙城論壇將在19日登場，台灣韜略策進學會副秘書長吳瑟致表示，這是柯文哲任期最後一次舉辦雙城論壇，柯文哲有其政治算計與目的，他會把握機會發表兩岸論述，為2024總統大選做準備。但以柯文哲對兩岸關係與國家安全的莽撞、輕率發言，令人擔憂。

    吳瑟致分析，柯文哲企圖從雙城論壇，搭建自己的兩岸政策與對兩岸關係的獨特觀點，所以相當把握這樣的機會，對他而言，雙城論壇不能不辦。但雙城論壇舉辦以來，成效有限，透過雙城論壇簽署的備忘錄，在疫情與現今兩岸的政治情勢，也沒有實質意義。

    吳瑟致指出，從目前兩岸情勢來看，並不適合透過官方來舉辦論壇，中國對台軍事威脅、軍機繞台，不時發生，不管架次還是頻率，沒有減緩的跡象，如想透過雙城論壇達成兩岸交流或緩解兩岸氣氛，並沒有達到效果。

    吳瑟致強調，柯文哲日前指稱，「我當總統的話，我的飛機也會飛過中線」，可見得他對兩岸關係與國家安全的莽撞、輕率發言，根本沒有選總統應有的認知與萬全準備，令人擔憂。而台北市副市長黃珊珊不出席雙城論壇，研判是顧及年底選舉的中間選票。

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