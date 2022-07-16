高中妹遇到癡漢「指穴」 言聽計從慘遭性騷擾

李男對高中妹摟腰、摸背、擁抱，判刑10月。（示意圖，記者吳政峰攝）

2022/07/16 20:58

〔記者吳政峰／台北報導〕一名高中妹2020年間在等公車時，被一名李姓男子搭訕，沒想到李男跟著她返家，還假借「指穴」之名強行摸背、摟腰、擁抱，高中妹因涉世未深，言聽計從，事後跟家人談到此事，才知道被遭到騷擾，氣得提起告訴，台北地院日前依對少女性騷擾罪判李男10月刑。

2020年12月間，高中妹在新北新店等公車時，被李男搭訕，李男明知她就讀高中，未滿18歲，仍起了色心，一路攀談，尾隨她返家，並談及整脊與按摩等話題。李男見高中妹涉世未深，問她有沒有男友，感情狀況為何，並要她回家放書包、換拖鞋再出門。

高中妹不諳世事，不知如何拒絕，只好言聽計從，沒想到換好拖鞋出來時，李男以「指穴」為名撫摸她的肩膀、背部至屁股上方，離去時又摸她的頭部，且單手摟腰並將她抱進懷裡，見高中妹害怕，李男未罷休，反變本加厲用雙手將她抱進懷裡。

被李男觸摸的高中妹，想要掙扎卻不知道該怎麼辦，直到李男離去前，又再次把她抱進懷裡才離去。高中妹覺得不舒服，回家後跟家人提到此事，才知道自己被性騷擾，憤而提告。

台北地院認為，高中妹遭到李男觸摸身體各部位的時間不長，且李男趁高中妹不注意或未及反應的方式，突襲碰觸其身體，雖然不到強制猥褻程度，但從背部摸到臀部上方、摟腰、摸我及擁抱等行為，均非正常社交禮儀會碰到的部位，再加上高中妹直言「感到被冒犯」等語，有嫌惡感，確屬性騷擾。

李男雖然抗辯高中妹均未反抗，但北院表示，性騷擾被害人於遭侵害過程中，因時間短暫而來不及呼救、躲避或反抗，是正常狀況。

北院指出，李男與高中妹素昧平生，明知對方未滿18歲，竟假借討論按摩為由，趁機性騷擾，且觸摸部位遍及肩膀、背部、腰部及屁股，甚而摟腰、擁抱，犯罪所生危害甚大，自應嚴予責難。

北院審酌李男始終否認犯行，除迄今尚未與高中妹達成和解及賠償，甚至羅織高中妹是為申請社會住宅始設詞陷其於罪，犯後態度甚差，斟以高中妹請求從重量刑，檢察官亦認李男毫無悔意，決定重判10月刑，可上訴。

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