替身使者互相吸引！小英同框高中生「JOJO立」

蔡英文今出席「全國高中職國際知識競賽閉幕式」，與同學們一起擺出「JOJO立」。（記者陳政宇翻攝）

2022/07/16 16:37

〔記者陳政宇／台北報導〕兼任民進黨主席的總統蔡英文昨接見《八歌浪Pakelang》團隊時，被他們以動漫「JOJO立」包圍合照，她置身其中卻保持淡定的畫面，引發網友熱議。蔡英文今（16）日出席民進黨國際部舉辦的「2022全國高中職國際知識競賽閉幕式」，則是大方地與同學們模仿重現「JOJO立」，在全場的笑聲中為活動畫下精彩句點。

蔡英文今日致詞時向台下同學坦言，她是第一次坐在現場看大家比賽，「滿佩服的，因為我有好幾題都答錯，各位真的很厲害」。

蔡英文說，這次全國高中職國際知識競賽，全國各地82所、210支隊伍、超過600位學生報名，數量是去年的1.5倍，很高興看到這麼多同學不但關注國際事務，也展現行動力，現場同學經過重重考驗，真的是非常不簡單，恭喜得獎的隊伍，也希望其他同學不要灰心，相信大家都從競賽當中獲得更多的國際知識。

蔡英文指出，這些經驗和啟發，可以幫助各位持續保持好奇心，繼續在未來，對國際事務的各個領域，進行更多不同的探索。過去幾年來，台灣在防疫、經濟以及許多領域，都表現不錯，獲得國際社會的肯定。接下來，面對後疫情的挑戰、以及全球政治經濟局勢的變化，我們必須繼續累積實力、發揮優勢，讓台灣能夠持續發展，在全球供應鏈中扮演關鍵的角色。

「要完成這樣重要的目標，就需要有更多優秀的年輕世代人才一起投入」，蔡英文呼籲，大家一起為台灣的未來打拚，民進黨一直都很鼓勵年輕人參與公共事務，也提供很多不同的管道，讓年輕世代有更大的發揮空間。這次的國際知識競賽，也再次展現台灣年輕人對國際事務的熱情。

蔡英文也強調，相信每一位參賽者，都有潛力，成為台灣拓展國際交流的生力軍，也鼓勵各位同學持續學習新知識，培養出更多元的思考和觀點，為台灣的未來發展提出更具有啟發性、也更富有創意的解方，「在讓台灣變得更好、更進步的這條路上，我非常期待能和大家一起來努力」。

民進黨發言人、國際部副主任謝佩芬說明，去年民進黨國際部首度舉辦「全國高中職國際知識競賽」大獲成功，蔡英文以神秘嘉賓身份到現場頒獎，並勉勵參賽學生。今年「2022全國高中職國際知識競賽」擴大舉辦，蔡英文再度以神秘嘉賓身份親臨現場，更加碼全程觀賞決賽，讓現場同學喜出望外，更加激發出參賽隊伍的好勝心。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法