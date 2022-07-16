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    首頁　>　臺北市

    清洗西門町「彩虹地景」 象徵西門商圈後疫情時代重生

    台北市小英之友會與芒草心協會為表達對西門商圈的關切與支持，今上午邀請工人作家林立青與北市無家者們組成的「友洗社創」協助清洗西門6號出口旁的「彩虹地景」。（吳沛憶提供）

    台北市小英之友會與芒草心協會為表達對西門商圈的關切與支持，今上午邀請工人作家林立青與北市無家者們組成的「友洗社創」協助清洗西門6號出口旁的「彩虹地景」。（吳沛憶提供）

    2022/07/16 16:43

    〔記者楊心慧／台北報導〕受疫情影響，西門町人潮、商機受到衝擊，空店面創下歷史新高，竟高達23.1%，熱鬧的西門町一度陷入寂寥，台北市小英之友會與芒草心協會為表達對西門商圈的關切與支持，今上午邀請工人作家林立青與北市無家者們組成的「友洗社創」協助清洗西門6號出口旁的「彩虹地景」，象徵西門商圈在後疫情時代的復甦與重生。

    小英之友會顧問團總團長王光祥、台北市議員吳沛憶、社團法人台北市西門徒步區街區發展促進會理事長劉金龍出席活動，更邀請知名作家陳雪及楊双子擔任活動的特別來賓，現場還有台灣街頭藝術文化發展協會帶來精彩演出。

    台北市小英之友會總會長陳茂仁表示，彩虹地景已是西門町的象徵，清洗彩虹、讓彩虹煥然一新，除代表後疫情時代，西門商圈一定能振興再生，同時認為本次活動能夠結合無家者的共同努力，極富公益色彩，也是台北市小英之友會獻給西門商圈的祝福，對於公益力量的挹注盡一份心力，對台北市的未來發展充滿期待。

    芒草心協會秘書長李盈姿指出，協會長期關注無家者議題，陪伴協助許多夥伴，今天來協助的團隊「友洗社創」，是由作家林立青創辦，許多工作夥伴都是無家者，參與清洗除了是養成一技之長，也是讓無家者能與社區共好。

    台北市議員吳沛憶表示，這兩年來的疫情是在地團體互相支持，因此於在地團體的支持下，邀請「友洗社創」清洗彩虹地景，希望未來國際觀光能夠恢復，讓西門的人潮商機回到疫情前。

    台北市西門徒步區街區發展促進會理事長劉金龍表示，西門彩虹地景上寫著「Taipei」象徵台北市是一座友善的都市，這裡已是有名的打卡拍照景點，盼透過彩虹的清洗為西門帶回繁榮。

    台北市議員吳沛憶。（吳沛憶提供）

    台北市議員吳沛憶。（吳沛憶提供）

    台北市小英之友會與芒草心協會為表達對西門商圈的關切與支持，今上午邀請工人作家林立青與北市無家者們組成的「友洗社創」協助清洗西門6號出口旁的「彩虹地景」。（吳沛憶提供）

    台北市小英之友會與芒草心協會為表達對西門商圈的關切與支持，今上午邀請工人作家林立青與北市無家者們組成的「友洗社創」協助清洗西門6號出口旁的「彩虹地景」。（吳沛憶提供）

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