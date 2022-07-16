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    首例BA.5本土個案5接觸者採檢結果出爐 疑似感染源職場同事7人待採

    指揮中心發言人莊人祥。（指揮中心提供）

    指揮中心發言人莊人祥。（指揮中心提供）

    2022/07/16 16:30

    〔記者吳亮儀／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情持續維持單日2萬多例，昨天出現首例BA.5社區感染個案，是一名北部20多歲女性，周邊接觸者5人全部採檢陰性，其母是疑似感染源，職場同事還得多採檢7人。

    這名國內首例社區感染個案近半年未出國，與之前因接機遭境外移入病例感染的本土BA.5病例不同，該案尚未確定感染源，指揮中心高度懷疑是一起家庭群聚感染事件。

    該名個案曾在5月中旬確診並康復，因爸媽分別於7月3日、5日確診，女子在5日流鼻水後，6日快篩陽，同日至醫院採檢確診，通報為重複感染，13日定序檢出BA.5。

    指揮中心高度懷疑這是一起家庭群聚感染事件，女子應是被指標個案傳染，指標個案為其中1名長輩，在7月1日發燒、頭痛，也有工作、社區接觸史。

    指揮中心發言人莊人祥說，這名女性首例個案的5名密切接觸者，包括4名同事、1名朋友，經採檢都是陰性。

    另外，此案的指標個案是女子的媽媽、也是疑似感染源，她的7名職場的同事也正在採檢中，其中1人有症狀且先前確診過，其餘都無症狀，檢驗結果尚未出爐，還沒有看到外擴跡象。至於女子爸媽的採檢、定序結果也尚未出爐，有進度會再公布。

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