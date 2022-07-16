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    首頁　>　臺北市

    歷屆規模最小！柯文哲昨不鬆口將辦雙城論壇 北市府今宣布下週二舉行

    台北市政府今天宣布，確定在7月19日舉辦，考量疫情影響，今年論壇比照前兩年採取線上線下整合型態，以視訊方式在兩地會場舉辦，由兩市市長率相關局處主管及人員出席，圖為台北市長柯文哲。（記者謝武雄攝）

    台北市政府今天宣布，確定在7月19日舉辦，考量疫情影響，今年論壇比照前兩年採取線上線下整合型態，以視訊方式在兩地會場舉辦，由兩市市長率相關局處主管及人員出席，圖為台北市長柯文哲。（記者謝武雄攝）

    2022/07/16 15:52

    〔記者楊心慧／台北報導〕2022年台北上海雙城論壇原擬8月舉辦，但台北市政府今天宣布，確定在7月19日舉辦，考量疫情影響，今年論壇比照前兩年採取線上線下整合型態，以視訊方式在兩地會場舉辦，由兩市市長率相關局處主管及人員出席，本次縮小規模，議程僅1.5個小時，這也是歷屆規模最小的一次。

    台北市長柯文哲昨赴議會被議員問到是否將在7月19日舉辦雙城論壇，但他以「要和中國同時宣布」為由不鬆口，遭議員江志銘質疑，先前議會做出決議，若雙城論壇舉辦前共機共艦持續擾台，不得動支140萬元預算舉辦，卻故意提前於19日舉辦，根本是存心和議會對幹、突襲議會，但柯卻扯總統蔡英文任內經貿金額越來越高，把台灣鎖進中國，這不是賣台行為？

    由於柯文哲任內舉辦雙城論壇都有爭議，包含致詞時說「兩岸一家親」、幕僚直播出包等，昨議員林穎孟要求柯文哲要在雙城論壇向對岸表達台灣要對等尊嚴，柯文哲也於現場允諾。

    北市府表示，今年雙城論壇以「韌性 永續 人文」為主題，並規劃兩市副市長就「節能減碳 淨零排放」議題發表主題演講，相互分享兩市面對氣候變遷挑戰的因應政策及具體作為，盼在全球淨零排放路徑上共盡一份心力，留給下一代宜居永續的家園，因考量兩市疫情影響仍在，雙方決定今年不舉辦分論壇

    北市府指出，雙城論壇今年規劃在循環經濟、智慧交通及圍棋運動等領域，由雙方業務主管局處簽署合作備忘錄；在循環經濟方面，不定期進行兩市循環經濟政策推動相關的資訊、經驗與成果分享，促進產官學界交流。

    在智慧交通方面，互相分享智慧交通推動經驗及成果，互邀參與對方城市舉辦的智慧交通相關活動；在圍棋運動方面，將推動兩市圍棋運動賽事，共同提升兩市圍棋運動選手的競技水準，增進圍棋運動教練等專業人員的交流。

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