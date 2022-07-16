搶攻鐵道旅遊商機 台鐵二鐵列車擬8月踩線、9月營運

台鐵局長杜微日前前往各地了解二鐵旅行籌備情形。（圖：台鐵局提供）

2022/07/16 16:19

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部推出的悠遊國旅振興方案已於7月15日上路，台鐵局為搶攻鐵道旅遊商機，先前陸續推出4大優惠措施後，將再加碼推出鐵道觀光新亮點。台鐵局長杜微表示，配合交通部搭配自行車環島路網所規劃推出的16條多元自行車路線，台鐵局將會推出鐵馬上火車的專用車廂二鐵旅行，預計8月中下旬安排踩線團，9月正式上線營運。

杜微日前前往各地了解二鐵旅行籌備情形，包含二鐵專用車廂整備、上下車動線、自行車路線轉乘等規劃，並要求專用車廂在9月上線前，要迴送潮州機廠進行專業外部塗裝，內裝整理也要再加強。此外，台北車站與機場捷運台北站交界長廊上的「台灣自行車騎乘歡迎看板」已啟用，準備迎接國外遊客來台享受自行車之旅。

台鐵局附業營運中心副總經理王文謙表示，16條多元自行車路線中，有5條路線起點都是台鐵車站，像是福隆－宜蘭路線有山有海，還有剛啟用的三貂嶺隧道，是許多自行車愛好者想體驗的路線，後續也會是台鐵想要主推的二鐵路線之一。

王文謙說，台鐵二鐵專用車廂主要是交由得標廠商雄獅旅遊做行程規劃，台鐵會提供由5節自行車廂（15個車架、16個座位）加上1節一般車廂所組成的二鐵列車。旅客能帶著愛車搭乘台鐵二鐵列車，並在車上享受餐飲、咖啡、點心等。沒有自己的車輛同樣能報名行程，雄獅旅遊也會協助準備自行車，讓旅客抵達目的地後能夠騎一小段進行體驗。

台鐵二鐵專用車廂共有2列編組，王文謙說，初期規劃只會安排1編組上線營運，另一列是做預備編組，不過在推動特別的活動時，是可以短時間用二編組同時上線營運。

搶攻鐵道旅遊商機，台鐵二鐵列車預計8月開放踩線，9月正式上線營運。（圖：台鐵局提供）

台北車站與機場捷運台北站交界長廊上的「台灣自行車騎乘歡迎看板」已啟用，準備迎接國外遊客來台享受自行車之旅。（圖：台鐵局提供）

搶攻鐵道旅遊商機，台鐵二鐵列車預計8月開放踩線，9月正式上線營運。（圖：台鐵局提供）

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