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    首頁　>　臺北市

    消暑到國家森林遊樂園區 林務局推用電子門票還能爽抽獎

    即起到9月30日在「森林好好玩」網站購買國家森林遊樂區或烏來台車電子門票或套票，並且入園使用，就有機會抽中露營車住宿1晚。（林務局提供）

    即起到9月30日在「森林好好玩」網站購買國家森林遊樂區或烏來台車電子門票或套票，並且入園使用，就有機會抽中露營車住宿1晚。（林務局提供）

    2022/07/16 17:06

    〔記者楊媛婷／台北報導〕炎炎夏日，到森林遊樂園區享受森林浴可是消暑的好選擇，農委會林務局為推動民眾使用電子門票，推出抽獎活動，即起到9月30日，購買國家森林遊樂園區並使用的民眾，有機會可抽到露營車住宿一晚的住宿券。

    林務局表示，為鼓勵民眾前往國家森林遊樂區遊憩，同時推廣入園無接觸，防疫與環保兼顧的電子門票，於「森林好好玩」網站推出抽獎活動，活動期間只要在「森林好好玩」網站購買國家森林遊樂區或烏來台車電子門票或套票，並且入園使用，就有機會抽中Marshall 質感藍芽喇叭3組 、Coleman手提式汽化燈6組、STANLEY經典單手保溫杯10個 、NORDISK琺瑯杯30個、中華民國農會休閒綜合農牧場附設Airstream露營車住宿1晚（可2人入住）、與太平山、東眼山、滿月圓、阿里山與墾丁國家森林遊樂區電子門票（各10張）等，該抽獎活動的抽獎次數不限，每一帳號限中獎一次。

    為讓民眾規劃出遊行程更方便與划算，林務局也推出多款電子套票，如太平山國家森林遊樂區與蘭陽博物館聯票、內洞國家森林遊樂區與烏來台車來回乘車券套組、東眼山國家森林遊樂區雙人全票贈食堂消費券套組、台灣好行及阿里山國家森林遊樂區與電動遊園車套票、墾丁國家森林遊樂區與屏東海生館聯票等，購買套票組合均可獲得抽獎資格。

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