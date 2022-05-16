海洋碳匯預算僅500萬 洪申翰：不符海洋治理期待

民進黨立委洪申翰。（洪申翰國會辦公室提供）

2022/05/16 21:28

〔記者謝君臨／台北報導〕因應氣候變遷與經濟發展，國發會於3月30日公布淨零路徑與12項關鍵戰略，其中一項包含自然碳匯，將由農業委員會與海洋委員會合作執行。民進黨立委洪申翰今（16）日針對自然碳匯中海洋碳匯（藍碳），向海委會副主委蔡清標提出質詢，並詢問相關經費是否足夠。蔡說，目前編列了500萬元經費進行海草床及紅樹林的相關研究，洪聽聞直呼：「開什麼玩笑！」。

立法院內政委員會今排審「海洋保育法草案」，洪申翰質詢指出，4月15日公聽會時，許多民間團體和專家學者呼籲海洋治理法規應有效統整，避免疊床架屋和多頭馬車，並詢問蔡清標到底要先推動「海域管理法」還是「海洋保育法」？蔡說，兩部法案都會推行，目前院版草案在行政院雖然沒有合併審查，但已和有關部會協調好。

洪申翰強調，因應政府推行淨零轉型，推廣再生能源發展勢在必行，但離岸風電會大面積使用海域空間，如何有效利用空間與管理秩序，海委會是最關鍵的行政部門。洪詢問，海委會是否有足夠的海洋研究資料？蔡清標坦言經費有限，中長程計畫的經費正在行政院核定中，不過雖然還沒核定下來，但都有持續在進行海域基礎調查，包含離岸風電等研究。

洪申翰表示，國發會公布的12項關鍵戰略中，除農委會主責的森林碳匯和土壤碳匯，海委會也應針對海洋碳匯進行規劃、盤點。藍碳其實就是所有被海洋生物從大氣中吸收與儲存於生態系的碳，健康的海洋和海岸環境，像是海草床、紅樹林，不但可以作為生物庇護及碳匯，也有調適氣候衝擊的功能。今年聯合國IPCC（政府間氣候變化專門委員會）也特別強調藍碳做為自然解方的重要性。

洪申翰進一步詢問，海委會針對藍碳的規劃經費是否足夠？蔡清標說：「目前是沒有問題，海保署投入的經費是500萬元」洪驚呼：「500萬？哪一個國家的自然碳匯、海洋碳匯計畫是500萬你跟我說，你怎麼有辦法跟我說這樣足夠？」蔡進一步解釋，針對海草床和紅樹林的研究，今年是編列500萬元。

洪申翰提醒，國際上針對藍碳的研究領域都處在待發展階段，相關經費不容易估計得很清楚，但目前國發會正在盤點相關經費，都看不到海委會針對藍碳提出足夠規模與企圖心的計畫。

洪申翰批評：「海委會應盡速評估，如實將資源與研究需求反應給國發會和科技部了解，而不是故步自封地在現有少少的經費裡做，這樣達不到大家對海洋治理的期待，也很難想像僅500萬元經費可以把藍碳計劃做好，這開什麼玩笑！」蔡回應，1個月內會盤點藍碳監測、管理以及經費需求的詳細計畫。

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