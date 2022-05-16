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    當心「保險黃牛」！ 警破解詐騙集團「五大話術」

    北市刑大破解保險黃牛的五大話術。（記者王冠仁翻攝）

    北市刑大破解保險黃牛的五大話術。（記者王冠仁翻攝）

    2022/05/16 20:21

    〔記者王冠仁／台北報導〕詐騙集團隨著時代演進，也會不斷精進話術來向民眾行騙，除了常見的各式老梗詐騙手法外，詐騙集團還會化身成「保險黃牛」，透過不實的五大話術來哄騙民眾，民眾不可不慎，否則拿不到保險賠償事小，還有可能吃上詐欺與偽造文書的官司。

    台北市刑警大隊指出，民眾習慣幫自己、家人買保險，為健康、意外、年邁時買個保障，但在申請理賠時，有很多人會因為不了解程序、需要準備哪些文件感到困擾。此時，如果有人自稱是合法顧問，可以幫忙代辦保險給付，且不斷強調辦理賠很麻煩，這些都可能是所謂的「保險黃牛」。

    這些保險黃牛最常用的五大話術，包含「我們有專業團隊、都是保險專家」、「申請給付很複雜，我有保險跟法律專業可以幫你申請」、「申請很難獲准，我有特殊管道馬上辦好」、「我跟某某醫生很熟，聽我的可以領到更多錢」、「只需要付一點小額手續費，就能幫你代辦到好」。

    市刑大還說，這些保險黃牛，最常出現在醫院，他們四處觀察是否有民眾因為意外，急需保險理賠。他們甚至會假假政府部門義工的名義，來哄騙民眾簽下高額佣金契約，甚至會要求民眾配合偽裝病情以申請更多的保險金，用不實的文件申請給付，但這些行為都會觸法。

    台北市警局呼籲，民眾如有理賠的需求，應直接求助保險業務員或是保險公司辦理，如接獲不明來電或可疑訊息，務必撥打165反詐騙諮詢專線查證或向就近派出所諮詢，以維護個人財產安全。

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