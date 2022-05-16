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    柯建銘：監院副院長、NCC新任委員人事案 24日投票

    立法院民進黨團總召柯建銘。（資料照）

    立法院民進黨團總召柯建銘。（資料照）

    2022/05/16 19:26

    〔記者謝君臨／台北報導〕總統蔡英文日前提名親民黨秘書長李鴻鈞任監察院副院長，立法院院會已通過將於24日舉行該人事同意權投票。李鴻鈞今（16）日拜訪立法院長游錫堃與在野黨團尋求支持。對此，民進黨團總召柯建銘表示，尊重總統這項人事提名。他也提到，5月24日除於上午處理李鴻鈞人事案，下午也將針對國家通訊傳播委員會（NCC）3位新任委員的人事同意權案進行投票。

    柯建銘指出，監院副院長一職懸缺已久，蔡總統經過深思熟慮，且多方徵詢意見後，正式提名前立委李鴻鈞出任此職，今日總統府祕書長李大維、副祕書長李俊俋和他陪同李鴻鈞拜會游錫堃，黨團在此也表達尊重總統這項人事提名之意。

    柯建銘說，李鴻鈞為日本大學結構工程學博士，曾任5屆立委，他與李鴻鈞當了18年同事，常常稱他為「小公道伯」，因他雖有黨派，後來也擔任黨職，然而在公共政策的面向時，卻經常能跳脫意識形態，站在持平的立場發言，更常在關鍵時刻站出來，調和不同意見間的衝突。

    柯建銘回憶，最讓他印象深刻的，是2016年選罷法修正時，時代力量一直主張要拿掉投票率門檻，改採簡單多數決，換言之，只要贊成罷免的人比反對罷免的人多一票，罷免案就通過了。在意見僵持不下時，這時李鴻鈞站出來說了一句：「降低門檻到一個程度就好，以避免低門檻變成惡鬥工具」6年後的今天，經歷過多場罷免案的台灣社會，回頭來看當年李鴻鈞這句話，應該有相當的反思。

    另，柯建銘也提及，今日立院交通及教育聯席委員會，也將3位NCC委員被提名人的資格審查完畢，觀諸本次3位委員名單，可說都是一時之選，其中，王怡惠是英國卡地夫大學管理博士，現為台經院副研究員；王正嘉為台大法律系博士，現為中正大學法律系教授；陳崇樹為台大電機碩士，現為NCC主秘。3位被提名人的專長兼顧管理、技術與法規，相信對未來NCC的業務具有相當大的助益。

    柯建銘說，立院預計於5月24日上午舉行監院副院長同意權行使的投票，下午則舉行NCC這3位委員同意權行使的投票，希望朝野都能團結一致，好好完成憲法賦予立院的義務，方為國家之福。

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