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    首頁　>　臺北市

    北市發3.8萬劑公費快篩劑 供照護機構人員使用

    住宿長照機構示意圖。（資料照）

    住宿長照機構示意圖。（資料照）

    2022/05/16 19:16

    〔記者蔡思培／台北報導〕疫情下快篩試劑需求大增，台北市社會局將發放3.8萬公費快篩劑給北市照護機構、托嬰中心工作人員，盼減輕醫療負擔，也鼓勵第一線工作人員持續提供照顧服務。

    社會局表示，人口密集的照護型機構，服務對象多是體弱長輩及無法接種疫苗的嬰幼童，且機構內第一線工作人員常缺乏快篩試劑，社會局因此在防疫會議提案，發放3萬8100公費快篩試劑給北市照護機構及托嬰中心工作人員，加強防疫減輕醫療負擔，提案已經通過。

    台北市副市長黃珊珊說，提供第一線托嬰中心的托育人員快篩，是考量2歲以下幼童無法長期配戴口罩、也無法接種疫苗，托育人員需近身照顧嬰幼童，北市提供預防性快篩，是要確保托育人員健康安全，降低嬰幼童感染風險。

    社會局長周榆修說，這次發放的對象包含社會局老福、身障、托嬰、婦女庇護、兒少等住宿機構及托嬰中心共計420家，約6300名工作人員；北市衛生局所轄照護機構（含一般護理之家、精神護理之家、精神復健機構、住宿式長照機構）共有77家，有1320名工作人員。

    周瑜修表示，這次共發放3萬8100公費快篩試劑，將提供工作人員每週1次，共5週快篩試劑作預防篩檢使用，目前已陸續配送到各機構，希望有助提前診斷確診情形及早對症治療。

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