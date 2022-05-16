「0+7」明上路 蔡英文：疫苗打三劑一起做防疫

蔡文總統今日透過臉書，說明國人只要疫苗打三劑，一起做防疫的新規範！（取自臉書）

2022/05/16 18:33

〔記者蘇永耀／台北報導〕推動台灣新防疫模式，蔡文總統今日透過臉書，說明國人只要疫苗打三劑，一起做防疫的新規範！

蔡英文說，不論是台灣或國際上的防疫經驗皆顯示，三劑疫苗有效預防中重症。現在，確診數持續上升，接種疫苗就是保護自己與他人，非常重要的防疫工作。

她並說，台灣的疫苗覆蓋率第一劑、第二劑皆超過8成，第三劑63%，其中65歲以上長輩的疫苗覆蓋率也來到70%。因此，我們從4/26實施居家隔離3+4，到今天宣布打滿三劑的確診者同住家人，可適用0+7的防疫政策。雖然確診案例持續上升，但輕症無症狀的比例仍高於99.7%，而死亡率則約為0.03%。這樣的情況顯示，疫苗為大家帶來很重要的保護力。

蔡總統因此說，所以她要不斷的向大家呼籲，為了預防中重症，請還沒打疫苗的朋友，盡快打滿三劑，尤其是染疫高風險族群更要特別的注意。

她還說，輝瑞兒童劑型疫苗77.76萬劑今天也已經抵達，將提供給5-11歲兒童接種基礎劑使用，家長也可以根據家中考量來選擇疫苗種類。她了解家中有小孩的家庭，難免對疫情感到焦慮不安，這幾天，指揮中心也針對學齡前兒童（6歲以下），開設就醫綠色通道，讓小孩能盡快獲得醫療照顧。

總統並說，目前中央也協助北北基桃設置大型篩檢站，減壓醫療院所負擔，也請大家讓醫療資源讓給有需要的朋友，我們一起努力挺過疫情的關鍵階段。

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