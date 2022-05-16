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    首頁　>　臺北市

    他初上夜店就「撿屍」 犯後態度打動被害人

    陳男初上夜店就「撿屍」，挨告後輕生未遂也一再求被害人原諒，獲同意以50萬元和解。（資料照）

    陳男初上夜店就「撿屍」，挨告後輕生未遂也一再求被害人原諒，獲同意以50萬元和解。（資料照）

    2022/05/16 19:57

    〔記者溫于德／台北報導〕北市高男初上夜店就「撿屍」性侵得逞，挨告後相當自責，一度輕生獲救並中斷大學學業，受害女子見高男持續道歉也答應以50萬元和解；台北地院審酌他有情堪憫恕之處，依乘機性交罪判刑1年8月，並給予緩刑3年機會，但要高男提供100小時義務勞務並接受4場法治教育，以建立正確法治觀念；可上訴。

    判決指，2020年8月1日凌晨，19歲高男與友人到北市信義區某夜店，認識本案被害女子後見對方酒醉，當下就把人帶到店外路邊性侵。

    後來是半裸被害人想搭計程車返家，卻因酒醉無法說出清楚地址，司機連忙報警，員警到場趕緊將人送醫驗傷，並調閱監視器查出高男性侵。

    高男到案後認罪。檢方也懷疑他下藥迷姦，依本刑最低7年起條的以藥劑加重強制性交罪嫌將他起訴。

    北院認為，根據被害人就醫時抽血驗出的體內酒精濃度，換算成呼吸酒精濃度約達1.965到2.065毫克，顯示女方早已爛醉，而女方體內的藥劑成分，則是來自她平時服用的藥物，故未認定陳男下藥性侵，改認陳男犯本刑最低3年以上10年以下的乘機性交罪。

    北院也查出，高男從小家教嚴格，讀大學才有機會外出租屋脫離家長管教，並到夜店體驗，犯後也因過於羞愧而無法原諒自己，曾輕生未遂，且高男為此罹病而中斷大學學業，另被害人見高男一再道歉，選擇原諒並同意以50萬元達成和解，故認定高男已知悔悟，判刑同時給予緩刑機會，不過要高男提供義務勞務並接受法治教育，以建立正確法治觀念。

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