高雄是防疫模範生？ 柯文哲：比賽還沒開始 繼續看下去

台北市長柯文哲表示一般開放邊境後至少有超過總人口的5至10%感染，現在台灣感染連總人口3%都還不到。（台北市政府提供）

2022/05/16 18:56

〔記者蔡思培／台北報導〕國內疫情持續升溫，確診人數也不斷增加，現在傳出總統召開的防疫諮詢會議認為高雄市防疫模範生，相較下雙北防疫太早放手。台北市長柯文哲表示，時間是檢驗真理的唯一標準，「比賽還沒開始，繼續看下去」。

台北市今天下午召開防疫記者會，有媒體詢問，日前總統召開的防疫會議內部認為，社會上人心浮動是因為對「與病毒共存」的認知不夠，但先前中央對於共存也非常模糊，是否認為中央先前的誤判所導致問題。對此柯文哲說，已經走到2022年，應該要相信國民，「跟他（人民）講實話他也會理解，政治上常常要隱晦，今天會出這個問題，一開始講實話就好」。

柯文哲也說，既然要開放邊境，清零就不可能；既然要共存，就要知道有多少人感染、如何減少、可以打疫苗，「把話講清楚，老百姓就會去調整，每次都隱晦，什麼台灣新模式？我都聽嘸（台語：聽不懂），明講就好了」。

據傳防疫會議內部也不斷誇高雄防疫做很好，是防疫模範生，相較下雙北太早放手。對此柯文哲表示，時間是檢驗真理的唯一標準，比賽還沒開始，一般開放邊境後至少有超過總人口的5至10%感染，韓國更有34%人口感染。柯表示，現在台灣感染連總人口3%都還不到，「比賽還沒開始，繼續看下去」。

對於經濟部長王美花今天南下雲林考察，卻因天雨路滑踩空跌倒，緊急送到鄰近台大雲林分院虎尾院區急診室，事後卻遭質疑為何要送急診室。台北市長柯文哲聽到表示，「有病不去急診，要叫她去哪裡？」

有媒體詢問，王美花跌倒後送醫院急診，卻被外界質疑急診室很多人，王為何需要送急診。柯文哲聽到問題後反問，「不然她要去哪裡？奇怪欸，有病不去急診，要叫她去哪裡？」好歹要診斷一下看多嚴重。柯文哲也說，年紀大扭到有時線性骨折都不知道，X光好歹要照一下，「是就是，不是就不是，你不去急診要去哪裡?」

王美花今在台大雲林分部參加主題創設半導體綠能人才培育中心研討會，會後步出會館卻因天雨路滑導致王美花不慎踩空摔跤，送往鄰近的台大虎尾分院急診中心。

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