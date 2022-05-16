「0+7」執行有困難 柯文哲：只能訴諸國民道德

台北市長柯文哲認為，不管是「3+4」或「0+7」，在執行上都有困難，現在只能訴諸國民道德。（台北市政府提供）

2022/05/16 18:52

〔記者蔡思培／台北報導〕中央流行疫情指揮中心今天公布，明起本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診者的同住家人，若已打3劑疫苗，改成7天自主防疫，期間外出須2日內快篩陰性。台北市長柯文哲說，不管是「3+4」（3天居家隔離期滿後有4天自主防疫）或「0+7」（7天自主健康管理），在執行上都有困難，現在只能訴諸國民道德。

柯文哲今天下午召開台北市防疫記者會表示，不管是「3+4」或「0+7」，在執行上都有困難，因為相關資料是由確診者自行填寫有誰是密切接觸者，若不填寫也沒辦法，政府還要照確診者所填資料找人、進行「3+4」。柯說，「0+7」要由確診者自行填寫哪些密切接觸者曾接種疫苗，沒接種者進行「3+4」居隔、有打疫苗的「0+7」，系統非常困難。

柯文哲認為，現在要訴諸國民道德，呼籲確診者乖乖在家不要亂跑，密切接觸者也要保持良心，打過三劑並非就不會感染，若有錢可以每天進行快篩、也可2天快篩一次，最起碼有症狀要快篩，不要有症狀趴趴走或聚餐，若已感染就回家休息，不要再感染別人。柯重申，當確診者達6萬人沒辦法再疫調，只能訴諸國民道德與素質，公權力執行現階段有困難。

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